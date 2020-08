Wybuch chemikaliów w porcie w Bejrucie doprowadził do zniszczeń na obszarze ponad połowy stolicy Libanu. Gubernator Bejrutu przekazał, że bez dachu nad głową zostało ok. 300 tysięcy ludzi – podaje agencja AFP.

Bejrut. Wybuchy w Libanie doprowadziły do zniszczeń w znacznej części miasta. Dzień po eksplozji pojawiły się pierwsze szacunki na temat strat materialnych. Gubernator Bejrutu Marwan Abboud przekazał, że zniszczenia wskutek wybuchu objęły ponad połowę obszaru libańskiej stolicy. Obraz katastrofy dopełniają relacje zdjęciowe i filmowe, zarówno reporterskie jak i mieszkańców, w mediach społecznościowych.

Bejrut: Połowa miasta ze zniszczeniami po wybuchu w porcie

Jeszcze bardziej przeraża inna statystyka. Jak podał Abboud, który wczoraj rozpłakał się informując o skali katastrofy, ok. 300 tysięcy mieszkańców zostało bez dachu nad głową. Wstępne szacunki dotyczące strat materialnych oscylują wokół 3 miliardów dolarów.

W stolicy Libanu doszło wczoraj do dwóch groźnych eksplozji. Fala uderzeniowa po drugim z wybuchów doprowadziła do śmierci co najmniej 78 osób (obecne dane władz Libanu), a według Czerwonego Krzyża zginęło nawet sto osób. Prezydent Libanu ogłosił 3-dniową żałobę narodową i wezwał rząd do ogłoszenia dwutygodniowego stanu wyjątkowego.

