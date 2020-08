30 mężczyzn gwałciło 16-latkę na wakacjach. ”Stali w kolejce przed pokojem”

Zbiorowy gwałt na 16-latce w wakacyjnym kurorcie na południu Izraela, Ejlacie wywołał wyjątkowe poruszenie w czwartek po opublikowaniu szczegółów zeznań wskazujących, że około 30 mężczyzn stało w kolejce przed pokojem hotelowym nietrzeźwej dziewczyny, cierpliwie czekając na swoją kolej, aby ją zgwałcić. Potwierdziły to nagrania z hotelowych kamer zabezpieczone przez policję.

Nastolatka złożył skargę na policję 14 sierpnia. Pierwszy podejrzany, 27-letni mieszkaniec Hadery, został aresztowany w środę po tym, gdy korespondencja między nim a poszkodowaną ujawniła, że istnieje dokumentacja wideo domniemanego gwałtu. Drugi podejrzany, również 27-latek z Hadery, został aresztowany w czwartek rano.

Specjalnie powołana gupa operacyjna, złożona z 20 śledczych, przegląda nagrania z kamer, aby zidentyfikować wszystkich podejrzanych, mając nadzieję na ich późniejsze aresztowanie i przesłuchanie - podał portal Times of Israel. Według telewizji Keszet 12 policja zakłada, że niektórzy mężczyźni gwałcili dziewczynę, podczas gdy inni stali obok i patrzyli lub filmowali zdarzenie.

Dane poszkodowanej wyciekły do mediów społecznościowych - poinformowały w piątek media izraelskie, m.in. "Israel Hajom" i portal Walla! - co spowodowało falę internetowej nienawiści skierowanej w jej kierunku. Z obawy o bezpieczeństwo dziewczyny policja zdecydowała o wzmocnieniu ochrony wokół jej domu w Aszkelonie.

Najtrudniejszą rzeczą dla niej jest niepewność co do zdjęć, boi się, że jej zdjęcia zostały rozesłane. To tylko dziewczyna, która pojechała do Ejlatu, żeby spędzić czas z przyjaciółmi