- Inwazja Rosji musi się skończyć. UE musi nadać wam nadać status kandydata jak najszybciej; musicie dostać broń obronną. Nie zostawimy was samych – zapewnił premier Morawiecki.

Kaczyński na konferencji prasowej wyraził słowa uznania i szacunku dla prezydenta Zełenskiego, premiera Szmyhala i całego narodu ukraińskiego. Wyraził także współczucie „dla tych wszystkich, którzy są ofiarami”. Zaznaczył zarazem, że „to współczucie nie może być pustym słowem, nie może być tylko słowem, musi być czymś dalej idącym”.

Konferencja Kaczyńskiego i Morawieckiego w Kijowie. „Nie zostawimy was samych”

- Chcę tutaj w Kijowie powiedzieć kilka słów, które zwrócone są do przywódców państw Unii Europejskiej, państw NATO. Chciałbym odwołać się do ich sumień, ale także do ich konsekwencji. Oni głoszą pewne zasady, my te zasady podzielamy. Ale jeżeli takie zasady się głosi, to trzeba z nich wyciągać także wnioski - powiedział Kaczyński.

Wicepremier do spraw bezpieczeństwa dodał, że potrzebne są bardziej zdecydowane działania, żeby pomóc Ukrainie. - Sądzę, że potrzebna jest misja pokojowa NATO, ewentualnie jeszcze jakiegoś szerszego układu międzynarodowego, ale taka misja, która będzie w stanie także się obronić - stwierdził Kaczyński.

- To będzie misja, która będzie dążyła do pokoju, do udzielenia pomocy humanitarnej, ale jednocześnie będzie też osłonięta przez odpowiednie siły, siły zbrojne - doprecyzował. Zdaniem Kaczyńskiego, „to jest w tej chwili coś, czego Ukraina, Europa, cały demokratyczny świat bardzo potrzebuje”.

- Jesteśmy tu dziś, aby podziwiać waszą walkę przeciw tak brutalnemu agresorowi. Ta inwazja musi się skończyć - takiej wypowiedzi udzielił po rozmowach z Zełenskim Mateusz Morawiecki. Premier dodał, że „wasze dzieci, matki, żony są bezpieczne”. - Ale ci, którzy są zabijani przez Putina nie mogą nigdy być zapomniani i nie będą - zadeklarował szef polskiego rządu.

Morawiecki stwierdził, że Ukraina musi jak najszybciej zyskać status kandydata do Unii Europejskiej i podkreślił, że dalsze wsparcie dla zaatakowanego kraju, w tym dostawy broni, jest niezbędne. - Musicie to wszystko mieć, będziemy się starali zorganizować to z całego świata - powiedział premier.

- Nigdy nie zostawimy was samych. Nie zostawimy was, bo wiemy, że walczycie nie tylko o swoje własne domy, o swoją własną ojczyznę, wolność i bezpieczeństwo, ale i o nasze – dodał Morawiecki.

