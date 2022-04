Rzecznik Kremla ostrzega Szwecję i Finlandię. "Rosyjskie wojska na granicy"

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ostrzegł Szwecję i Finlandię przed wstąpieniem do NATO. Podkreślił, że kolejne rozszerzenie sojuszu będzie stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Rosji. Jak z kolei podaje Ukrinform, blisko granicy z Finlandią pojawiły się rosyjskie wojska.

Finlandia i Szwecja mogą w najbliższym czasie starać się o dołączenie do NATO. Decyzja tych dwóch państw podyktowana jest agresywną polityką Rosji i wojną w Ukrainie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zagroził, że kolejne rozszerzenie NATO będzie miało adekwatne konsekwencje. Polityk podkreślił, że w razie powiększenia sojuszu Rosja musiałaby "zbalansować sytuację".

- NATO pozostaje narzędziem nastawionym na konfrontację. To nie jest sojusz, który zapewnia pokój i stabilność. Jego dalsza ekspansja nie przyniesie dodatkowego bezpieczeństwa na kontynencie europejskim - wyliczał Pieskow podczas konferencji prasowej.

Rzecznik Kremla ostrzega Finlandię i Szwecję

Kreml stoi na stanowisku, że ewentualne dołączenie Szwecji i Finlandii do NATO stanowić będzie bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa Rosji. Kilka dni temu brytyjskie media pisały, że wspomniane dwa kraje skandynawskie mogą dołączyć do sojuszu już latem 2022 roku. Z kolei "The Times" napisał, że Finlandia może złożyć wniosek o członkostwo w NATO w czerwcu, a niedługo później w jej ślady pójdzie Szwecja.

Dotychczas zarówno Szwecja jak i Finlandia były państwami militarnie niezaangażowanymi, ale wszystko zmieniła wojna w Ukrainie. - Rosja nie jest sąsiadem, za jakiego ją uważaliśmy - mówiła niedawno premier Finlandii Sanna Marin. W obu krajach zmieniło się także społeczne poparcie dla perspektywy dołączenia do NATO. W Szwecji wynosi ono 50 proc., a w Finlandii 60 proc.

Jak podaje Ukrinform, zaledwie kilka godzin po komentarzu rzecznika Kremla o chęci dołączenia Finlandii do NATO, tuż przy granicy tego państwa pojawiły się wojska rosyjskie. "Nagranie wideo przesłane poprzedniego wieczoru pokazywało dwa przybrzeżne systemy rakietowe poruszające się wzdłuż granicy z Rosją" - pisze portal.

