Skandaliczne słowa papieża Franciszka. Jest reakcja ukraińskiego MSZ

Nie milkną echa po szokujących słowach papieża Franciszka o przyczynach wojny w Ukrainie. Do wypowiedzi przywódcy Kościoła odniósł się rzecznik ukraińskiego MSZ Ołeh Nikołenko. - Wojna w Ukrainie nie została sprowokowana przez Ukrainę, NATO ani żadną inną stronę - powiedział jednoznacznie.

Papież Franciszek powiedział w wywiadzie dla "Corriere della Sera", że jednym z możliwych powodów rosyjskiej napaści na Ukrainę i postawy Władimira Putina mogło być "szczekanie pod drzwiami Rosji przez NATO". Dodał, że jest gotów spotkać się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w Moskwie, natomiast na razie nie pojedzie do Kijowa.

Do słów papieża odniósł się rzecznik ukraińskiego MSZ Ołeh Nikołenko. - Doceniamy, że Ukraina pozostaje w centrum jego uwagi. Jesteśmy wdzięczni za wysiłki papieża na rzecz przywrócenia sprawiedliwego pokoju i zakończenia wojny, która w żaden sposób nie została sprowokowana przez Ukrainę, NATO ani żadną inną stronę - powiedział.

Ukraina reaguje na skandaliczne słowa papieża Franciszka

Nikołenko oznajmił, że Ukraina potwierdza swoją wolę dialogu i ponawia zaproszenie dla papieża do Kijowa. - I dla papieża, i dla całego świata stało się teraz absolutnie jasne, że ani Rosja, ani osobiście Putin nie są nastawione na zatrzymanie rozlewu krwi na ukraińskiej ziemi – powiedział rzecznik MSZ w Kijowie, apelując do Franciszka o podejmowanie starań na rzecz pokoju w Ukrainie.

Papież Franciszek powiedział włoskiemu dziennikowi "Corriere della Sera", że usłyszał od premiera Węgier Viktora Orbana, iż Rosja planuje zakończyć wojnę na Ukrainie 9 maja. "Bo teraz to już nie tylko jest Donbas, jest Krym, Odessa, ale i odcięcie Ukrainy od portu nad Morzem Czarnym, wszystko. Ja jestem pesymistą, ale musimy zrobić, co możliwe, by wojna zatrzymała się" - zaznaczył papież.

Watykan poinformował, że Franciszek przeszedł zabieg infiltracji kolana. Dodano, że od dłuższego czasu papież uskarża się na dotkliwy ból kolana, który spowodował, że ostatnio ograniczył częściowo swoje obowiązki.

- Jeśli miałbym doradzać Ojcu Świętemu, to sugerowałbym nie wypowiadać się na tematy międzynarodowe, bo dotychczasowe wypowiedzi nie napawały optymizmem, jeśli chodzi o kontakt z rzeczywistością Ojca Świętego – mówił Gość Radia ZET Tomasz Rzymkowski. - W sprawach doktrynalnych Papież jest nieomylny, ale w sprawach geopolitycznych czy bieżącej polityki – tutaj się strasznie myli – uważa polityk PiS. Gość Beaty Lubeckiej zaznaczył, że taka wypowiedź doprowadziła do wściekłości wielu katolików, zwłaszcza grekokatolików.

RadioZET.pl/ PAP/ Corriere della Sera

