Mateusz Morawiecki poinformował, że w sobotę po raz kolejny rozmawiał z premierem Węgier. Viktor Orban miał go zapewnić o poparciu dla daleko idących sankcji wobec Rosji, w tym w kwestii zablokowania systemu SWIFT.

Mateusz Morawiecki o rozmowie z Viktorem Orbanem poinformował w sobotę na Twitterze. "Rozmawiałem dzisiaj ponownie z premierem Węgier. I po raz kolejny zapewnił mnie o poparciu dla daleko idących sankcji skierowanych wobec Rosji. W tym także o zablokowaniu systemu SWIFT" - napisał premier.

SWIFT to globalny system wymiany informacji między instytucjami finansowymi. Z kolei wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński poinformował, że w sobotę rozmawiał z ambasador Węgier Orsolyą Zsuzsanną Kovács i że "Węgry nie będą blokować żadnych sankcji przeciwko Rosji, w tym także dot. systemu SWIFT".

Unia Europejska nałożyła sankcje na Rosję

W nocy z piątku na sobotę formalnie weszły w życie sankcje Unii Europejskiej nałożone na Rosję za atak na Ukrainę. UE nałożyła je na prezydenta Władimira Putina i ministra spraw zagranicznych Sergieja Ławrowa. Przyjęła też szeroko zakrojone sankcje indywidualne wobec innych osób i gospodarcze. Sankcje obejmują też Białoruś.

W ostatnich dniach pojawiały się informacje, że kilka krajów odrzuca sankcje polegające na wyłączeniu Rosji z systemu SWIFT - według doniesień oprócz Niemiec, Włoch i Cypru, miałyby by to być również Węgry. W piątek w telewizji ARD szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock stwierdziła, że wykluczenie Rosji z międzynarodowego systemu płatności spowodowałoby "ogromne szkody uboczne" i mogłoby zagrozić także dostawom energii do Niemiec.

Trwa wojna w Ukrainie. Każda wojna to nie tylko konflikt polityczny i militarny. To przede wszystkim niewinne ofiary i ludzie, którzy tracą wszystko. Fundacja Radia ZET prowadzi dla nich akcję pomocową.

Wojna w Ukrainie - najnowsze informacje na żywo:

RadioZET.pl/PAP