Do tragedii doszło we Włoszech. 10-letnia dziewczynka Antonella Sicomero wzięła udział w popularnym "wyzwaniu" na TikToku. W trakcie nagrywania filmu dziecko udusiło się.

Śmierć dziecka w trakcie "zabawy" w aplikacji TikTok. Do tragedii doszło w jednym z domów. Ostatnio na TikToku pojawił się nowy rodzaj "zabawy" – tzw. black-out challenge. Polega ono na tym, że podejmujący je zaciskają sobie pasek wokół szyi i starają się jak najdłużej wytrzymać bez dopływu powietrza. Następnie mają to udokumentować i opublikować w sieci.

W "grze" wzięła udział 10-letnia mieszkanka Palermo na Sycylii, co zakończyło się wielką tragedią. Antonella Sicomero użyła paska od szlafroka. Po chwili jej młodsza siostra zorientowała się, że 10-latka nie daje żadnych oznak życia. Natychmiast powiadomiła swoich rodziców, a Antonella trafiła do szpitala. Lekarze stwierdzili zatrzymanie krążenia. Mimo wysiłków specjalistów dziewczynka zmarła.

Niebezpieczna "zabawa" na TikToku. Nie żyje 10-letnia dziewczynka

W sprawie tragicznej śmierci dziecka zostało wszczęte śledztwo. Jak informuje „La Repubblica” jest ono prowadzone ws. podżegania do zabójstwa. Zlecono również przeprowadzenie sekcji zwłok dziewczynki. - Dalej nie wierzę w to, co się stało. Nie wierzę, że mojej ukochanej córeczki nie ma już z nami przez jakąś zabawę w Internecie. Jedyne, co mogę teraz zrobić, to przekazać jej organy innym dzieciom, aby uratować czyjeś życie – relacjonował gazecie zrozpaczony ojciec 10-latki.

W sprawie głos zabrał również rzecznik platformy TikTok po tym, jak w stronę administratorów aplikacji wystosowano szereg zarzutów. Złożył kondolencje rodzinie dziecka i zapewnił, że wszelkie treści pojawiające się na TikToku przechodzą etap rzetelnej weryfikacji.

RadioZET.pl/La Repubblica