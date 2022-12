Udaremniono zamach stanu w Niemczech. Skrajna prawica i książę chcieli obalić rząd

Policja przeprowadziła szeroko zakrojoną akcję z udziałem trzech tysięcy funkcjonariuszy, wymierzoną w grupę spiskowców planujących zamach stanu w Niemczech. W 130 nalotach przeprowadzonych w 11 landach aresztowano 25 osób. Po jednej osobie ujęto w Austrii i we Włoszech. 22 osoby spośród aresztowanych to członkowie organizacji terrorystycznej, trzy pozostałe to zwolennicy organizacji. Ponadto jest jeszcze 27 innych podejrzanych.

Kluczową rolę w spisku miał według policji odgrywać 71-letni książę Heinrich XIII. Wśród spiskowców są członkowie ekstremistycznego ruchu Reichsbürger (Obywatele Rzeszy – red.), który od dawna znajduje się na celowniku niemieckiej policji z powodu przeprowadzania brutalnych napaści i głoszenia rasistowskich teorii spiskowych. Członkowie tej grupy nie uznają państwa niemieckiego w obecnym kształcie.

Członkowie ruchu Reichsbürger planowali zamach stanu w Niemczech

Szacuje się, że do grupy należało około 50 osób, które spiskowały w celu obalenia republiki i zastąpienia jej nowym państwem wzorowanym na Niemczech z 1871 r., czyli Drugiej Rzeszy.

- Nie mamy jeszcze nazwy dla tej grupy - powiedziała rzeczniczka prokuratury federalnej z Karlsruhe, cytowana przez BBC. Zatrzymani mieli zostać przesłuchani jeszcze tego samego dnia.

Minister sprawiedliwości Marco Buschmann napisał na Twitterze, że w Niemczech ma miejsce duża operacja antyterrorystyczna. Dodał, że niemieckie służby podejrzewają “zaplanowany zbrojny atak na organy konstytucyjne”.

Prokuratura federalna poinformowała, że grupa planowała brutalny zamach stanu od listopada 2021 r., a członkowie jej centralnej „Rady” organizowali od tego czasu regularne spotkania. Opracowali już plany rządzenia Niemcami z departamentami zajmującymi się zdrowiem, sprawiedliwością i sprawami zagranicznymi - przekazała niemiecka prokuratura federalna. Członkowie uznali, że mogą realizować swoje cele jedynie „środkami wojskowymi i przemocą wobec przedstawicieli państwa”, dopuszczając się zabójstw.

W planowany zamach zamieszany miał być również gang United Patriots. Śledczy wpadli na jego trop w kwietniu 2021 roku. Członkowie gangu byli częścią ruchu Reichsbürger i mieli planować uprowadzenie ministra zdrowia Karla Lauterbacha, a także rozpętać w kraju wojnę domową, by zniszczyć niemiecką demokrację.

Były deputowany AfD i komandos wśród podejrzanych

Trop prowadzi również do skrajnie prawicowej AfD. Członek tej partii i były deputowany Bundestagu miał zostać ministrem sprawiedliwości już po zamachu i przejęciu władzy przez grupę z księciem Heinrichem na czele.

Niemiecka prokuratura federalna uważa, że w spisek zamieszani byli aktywni i emerytowani żołnierze, również z elitarnych jednostek specjalnych. Mieli oni wyeliminować “organy demokratyczne na szczeblu lokalnym" - przekazała prokuratura.

Wśród podejrzanych jest komandos z sił specjalnych Niemiec. Policja przeszukała jego dom i pokój w bazie wojskowej Graf-Zeppelin w Claw niedaleko Stuttgartu.

Według Urzędu Ochrony Konstytucji organizacja ma ok. 21 tys. zwolenników. Podczas nalotu w 2016 roku Georgensgmuend w Bawarii jeden z tzw. Obywateli Rzeszy postrzelił czterech policjantów, z których jeden zmarł.

RadioZET.pl/Zeit.de/BBC/PAP