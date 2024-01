Liczby wylosowanie 24 stycznia w Ekstra Pensji to: 5, 10, 24, 26, 29 oraz 4. Zwycięski zakład został zawarty metodą chybił trafił w punkcie Lotto przy ulicy Sobieskiego 55 w Kozach w województwie śląskim. Już wcześniej szczęście sprzyjało mieszkańcom tej największej pod względem liczby mieszkańców wsi w Polsce. Padły tam dwie "szóstki" w Lotto - jedna w 2008 roku warta ponad 9,4 mln zł, a druga w 2003 roku o wartości ponad 2,5 mln zł.

Jak grać w Ekstra Pensję?

Ekstra Pensja to wypłata na lata. Gracze typują 5 z 35 oraz 1 z 4 liczb. Główna wygrana to 5 tys. zł wypłacane co miesiąc przez 20 lat, ale stawkę można zwiększać. Dzięki temu główna wygrana może wynieść nawet 50 tys. zł miesięcznie przez 20 lat. Ponadto dopłacając złotówkę do zakładu, można zagrać o Ekstra Premię, czyli 100 tys. zł wypłacane od razu.

Szanse na kolejne wygrane są także w Lotto – kumulacja wynosi 8 mln zł, a dopłacając złotówkę do zakładu można zagrać w Lotto Plus i trafić dodatkowo 1 mln zł. Ponadto już dziś (26 stycznia) w Eurojackpot do wygrania jest 110 mln zł.

Źródło: Radio ZET