Aplikacja wskaże najbliższe schrony. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadziło inwentaryzację schronów i tzw. miejsc doraźnego ukrycia w Polsce. To odpowiedź na, jak wskazał podczas konferencji wiceminister MSWiA Maciej Wąsik, liczne pytania i debatę publiczną w tej sprawie.

- Straż Pożarna odpowiedziała na to pytanie, przygotowując aplikację. Ta aplikacja od dzisiaj będzie ogólnie dostępna na stronie PSP. Aplikacja, gdzie każdy może sprawdzić odpowiedni adres i znaleźć najbliższy swojego adresu schron, ukrycie albo miejsce doraźnego schronienia - mówił Wąsik dodając, że ma nadzieję, że konieczności do korzystania z aplikacji nie będzie.

Mapa schronów w Polsce. Aplikacja PSP pokaże, gdzie się ukryć

Wszystkie budowle, które znalazły się w zasobach aplikacji są podzielone na trzy kategorie:

schrony,

ukrycia (czyli schrony niehermetyczne),

miejsca doraźnego schronienia.

fot. PSP pokazuje mapę schronów. Ogromna inwentaryzacja

Jak dotąd, mapa pokazuje wybraną lokalizację na terenie Polski i po wskazaniu interesującej nas zabudowy - schronu, miejsca schronienia czy ukrycia - kilka dostępnych lokalizacji. Niestety, żadne ze wskazanych przez mapę miejsc nie odsyła do konkretnej zabudowy, a komunikatu "Wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów".

Warto odnotować, że inwentaryzacji (trwała od października 2022) poddane zostały wszystkie pomieszczenia należące do instytucji państwowych, samorządowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, ale także te należące do podmiotów gospodarczych prowadzących działalności użyteczności publicznej. Inwentaryzacji, co zaznaczył Wąsik, nie podlegały tego typu obiekty w budynkach prywatnych (czyli np. garaże).

Aplikację przetestujesz TUTAJ.

RadioZET.pl