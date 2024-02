Będą dwie zmiany na granicy polsko-białoruskiej. Wiemy, co szykuje MSWiA

Według danych Straży Granicznej w całym 2023 roku na granicy polsko-białoruskiej było blisko 26 tys. prób jej nielegalnego przekroczenia. W grudniu zauważalny był ich spadek, od początku stycznia 2024 roku jest ich jeszcze mniej.

MSWiA chce ucywilizować sytuację na granicy polsko-białoruskiej

Jak pisze piątkowa "Rzeczpospolita", MSWiA chce zobowiązać Straż Graniczną do powołania grup poszukiwawczo-ratowniczych w oddziałach umiejscowionych przy granicy. "Taka zapowiedź padła w piśmie, które do rzecznika praw obywatelskich Marcina Wiącka wysłał wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk" – czytamy w "Rz".

Zadaniem grup "będzie prowadzenie działań mających na celu zapobieganie kryzysom humanitarnym, do tej pory odnotowywanych przez działaczy organizacji pozarządowych czy też lokalnych mieszkańców". "Rz" ocenia, że może oznaczać to przełom nie tylko w traktowaniu uchodźców, ale też w podejściu do organizacji pozarządowych. "Dotąd twierdziły one, że państwo traktuje je z wrogością" – dodano.

O zmianę rozporządzenia dotyczącego pushbacków apelował w połowie grudnia Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek. Wiceminister Duszczyk zapewnił, że cudzoziemcy, którzy zostaną zatrzymani w Polsce po nielegalnym przekroczeniu granicy "zawsze, gdy jest identyfikowana taka potrzeba, otrzymują wsparcie humanitarne".

Zapora na granicy Polski z Białorusią

Na 186 km granicy z Białorusią zbudowana została w 2022 roku stalowa zapora o wysokości 5,5 m, która jest jednym z elementów zabezpieczenia tej granicy przed nielegalną migracją. Jej uzupełnieniem jest system kamer i czujników, który powstał na 206 km tej granicy i w całości jest już użytkowany przez polskie służby graniczne. W listopadzie 2023 roku SG wybrała wykonawcę takiej zapory elektronicznej również na rzece Bug, wzdłuż granicy z Białorusią w województwie lubelskim. Zabezpieczenia mają powstać na długości 172 km, planowany jest montaż m.in. ok. 4,5 tys. kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych oraz 1,8 tys. słupów kamerowych. Centrum nadzoru powstanie w siedzibie Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie.

Źródło: Radio ZET/"Rzeczpospolita"