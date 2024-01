Bp. Ryszard Karpiński nie żyje. O jego śmierci poinformowała Archidiecezja Lubelska i Konferencja Episkopatu Polski. "Społeczność akademicka KUL z wiarą i chrześcijańską nadzieją na zmartwychwstanie żegna bp. Ryszarda Karpińskiego, emerytowanego biskupa pomocniczego diecezji i archidiecezji lubelskiej (1985-2011), biblistę, absolwenta KUL, odznaczonego Medalem za Zasługi dla KUL. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie" – napisano na stronie KUL.

Ryszard Karpiński urodził się 28 grudnia 1935 r. we wsi Rudzienko niedaleko Lubartowa (Lubelskie) w rodzinie rolniczej. Szkołę powszechną zaczął na kompletach w czasie okupacji i ukończył w Michowie w 1948 r., następnie uczęszczał do Liceum Biskupiego w Lublinie, przemianowanego wówczas na Niższe Seminarium Duchowne. Po uzyskaniu matury wstąpił w 1953 r. do Lubelskiego Seminarium Duchownego.

Święcenia kapłańskie przyjął 19 kwietnia 1959 r. Początkowo był wikariuszem w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Lublinie, prowadził katechezę dla dzieci, uczył religii w szkole, odbył studia biblijne na KUL zakończone licencjatem.

Wyjechał do Rzymu, gdzie w 1966 r. otrzymał licencjat z nauk biblijnych w Papieskim Instytucie Biblijnym, a w 1968 r. doktorat z teologii w Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu. W latach 1970-1971 był prefektem w Seminarium Duchownym w Lublinie.

W latach 1971-1985 pracował w Rzymie w Papieskiej Komisji ds. Duszpasterstwa Migracji i Podróżujących, gdzie był odpowiedzialny za sektor migracji. Współpracował z polską sekcją Radia Watykańskiego i z "L’Osservatore Romano". W 1975 r. został kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej w Lublinie, a w 1977 r. kapelanem Jego Świątobliwości.

24 sierpnia 1985 r. został mianowany biskupem tytularnym Minervino Murge. Jego konsekracji w katedrze lubelskiej dokonał 28 września 1985 r. Prymas Polski, kard. Józef Glemp. Jako dewizę wybrał: Viatoribus fer auxilium ("Podróżującym nieść pomoc").

Ryszard Karpiński był m.in. wikariuszem generalnym, dziekanem Kapituły Archikatedralnej, członkiem Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów. Wielokrotnie był delegatem i emisariuszem KEP na zebrania, konferencje i uroczystości o charakterze międzynarodowym, a także konsultorem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migracji i Podróżujących (1988-1993), przewodniczącym Komisji ds. Duszpasterstwa Turystycznego (1988-1998), przewodniczącym Zespołu ds. Pomocy Katolikom na Wschodzie (1991-2002), delegatem KEP w Międzynarodowej Komisji Katolickiej ds. Migracji w Genewie (1989-1995), delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej oraz Przewodniczącym Komisji Episkopatu ds. Polonii i Polaków za Granicą (2003-2008).

Jako biskup odbył 176 podróży zagranicznych. 17 razy był w USA, 13 – w Niemczech, 11 - we Francji, 10 – we Włoszech, 6 – w Wielkiej Brytanii, 4 – w Szwajcarii, 3 – w Kanadzie, po dwa razy w Hiszpanii, na Ukrainie, w Belgii, na Białorusi, w Austrii, Irlandii, Szwecji i w Holandii. Na święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy kierował do rodaków za granicą listy pasterskie.

15 grudnia 2010 r. złożył rezygnację z urzędu w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, jednak papież Benedykt XVI zdecydował, że będzie kontynuował posługę do końca 2011 r. Na emeryturę przeszedł 1 stycznia 2012 r.

