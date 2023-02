Blisko 3 mln zł w Lotto. Wiemy, w którym mieście padła "szóstka"

Wyniki losowania Lotto z 25 lutego to: 7, 10, 35, 38, 41, 45. Jak podaje Totalizator Sportowy, gracz samodzielnie wytypował sześć liczb na swoim kuponie.

"Szóstka" w Lotto w Warszawie

"Szóstka" padła w warszawskiej kolekturze Lotto przy ulicy Herbsta 1. Nagroda wynosi dokładnie 2 842 114,20 zł. Główna wygrana trafiona w sobotnim losowaniu jest 130. "szóstką" w stolicy. Do tej pory w lutym przybyło łącznie czterech Lottomilionerów, dzięki czemu w całej Polsce jest ich 1498.

Kolejna szansa na zwycięstwo w Lotto już we wtorek 28 lutego. Do wygrania są 2 miliony złotych, a po dopłaceniu złotówki do zakładu także milion w Lotto Plus. Dodatkowo kumulacja w Eurojackpot wynosi 60 milionów złotych. Losowanie tej gry również odbędzie się w najbliższy wtorek.

RadioZET.pl