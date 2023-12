Czarna seria na małopolskich drogach. Samochód w rzece, drugi jest roztrzaskany

We wtorek po godzinie 07:00 w miejscowości Czechy (woj. małopolskie) doszło do tragicznego wypadku z udziałem samochodu osobowego. Z informacji udostępnianych przez służby wiemy, że pojazd rozbił się o drzewo, a następnie wpadł do rzeki Szreniawy.

Czechy. Auto wpadło do rzeki. Mężczyzna nie żyje

Mł. kpt. Hubert Ciepły poinformował, że w samochodzie znajdowały się trzy osoby. - Dwie z nich wydostały się o własnych siłach. Trzecia była niestety nieprzytomna i wymagała pomocy medycznej - powiedział strażak w rozmowie z PAP.

- Po wyciągnięciu mężczyzny przez strażaków, przystąpiono do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Niestety, mim podjętej akcji ratunkowej, zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon. Mężczyzna miał 62 lata - dodał Hubert Ciepły. Powiedział też, że w akcji uczestniczyło sześć jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

49-latek nie żyje. Auto jest kompletnie zniszczone

To nie jedyny dramatyczny wypadek, do którego doszło we wtorek na małopolskich drogach. Hubert Ciepły poinformował, że na drodze powiatowej nr 1076 samochód uderzył w przydrożne drzewo. Pojazd został doszczętnie zniszczony - 49-letni mężczyzna zginął na miejscu.

- Strażacy przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Przybyły zespół ratownictwa medycznego odstąpił od medycznych czynności ratunkowych i stwierdził zgon - przekazał strażak. Dokładne przyczyny i okoliczności obu wypadków będą teraz wyjaśniać odpowiednie służby.

