Dlaczego rolnicy protestują? Trzy najważniejsze postulaty

Strajk rolników rozpoczął się 9 lutego 2024 roku. Blokady dróg mogą potrwać nawet do marca. Polska nie jest pierwszym krajem, w którym protesty mają miejsce; wcześniej dochodziło już do manifestacji rolniczych we Francji czy w Niemczech. O co walczą protestujący? Przybliżamy najważniejsze postulaty polskich rolników.