Do incydentu w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości doszło 25 października 2022 roku. Krzysztof P. wtargnął do budynku i chciał się dostać do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Krzysztof P. wtargnął do siedziby PiS. Jest decyzja sądu

Sąd zdecydował, że 20-letni Krzysztof P. nie pójdzie do więzienia. Skierował mężczyznę na terapię. Informację potwierdziła Radiu ZET Mirosława Chyr, rzecznik Sądu Okręgowego w Warszawie. Wniosek o umorzenie postępowania skierowała do sądu po pięciu miesiącach śledztwa Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Jak ujawniły nagrania z monitoringu, krzyczał do pracownika ochrony: "Wołaj Kaczyńskiego, bo cię zabiję. Wołaj go!". Agresora zatrzymali wezwani na miejsce policjanci.

RadioZET.pl/oprac. AK