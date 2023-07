Nie żyje uwielbiana nauczycielka. "Wspaniała kobieta, wielki człowiek"

Maria Szkarłat zmarła w wieku 79 lat. O jej śmierci poinformowała szkoła im. ks. Tischnera w Limanowej. "Z głębokim smutkiem informujemy, że w dniu 11 lipca 2023 r. odeszła od nas Pani Maria Szkarłat - wyjątkowa osoba, nauczycielka, założycielka i dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. Józefa Tischnera w Limanowej. Była osobą niezwykle oddaną swojej pracy, zaangażowaną w rozwój edukacji oraz wzorem dla wielu pokoleń uczniów i nauczycieli" - napisano.

Nie żyje Maria Szkarłat. Miała 79 lat

Mieszkańcy Limanowej są bardzo poruszeni informacją o śmierci uwielbianej nauczycielki. "Zawsze była gotowa pomóc swoim uczniom, kolegom z pracy oraz społeczności lokalnej. Jej praca, pasja i oddanie zostaną na zawsze zapamiętane przez wszystkich, którzy mieli przyjemność z nią współpracować" - piszą pracownicy szkoły.

W mediach społecznościowych Marię Szkarłat żegnają także jej znajomi i przyjaciele. "Wspaniała kobieta, wielki człowiek", "Nieodżałowana strata", "To nie do uwierzenia. Kobieta z powołaniem do tego, co w życiu robiła, bo robiła to z sercem na dłoni" - czytamy w komentarzach.

Pogrzeb zmarłej nauczycielki odbędzie się w piątek, 14 lipca, o godz. 14 w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. "To będzie czas, aby wspólnie oddać hołd wyjątkowej osobie i uczcić jej życie i wkład w rozwój edukacji oraz społeczności lokalnej. Jej dziedzictwo będzie żyć w naszych sercach i pamięci jako inspiracja do dalszego działania i oddania dla innych" - piszą pracownicy ZSOiZ.

RadioZET.pl/ limanowa.in/ Fakt.pl