Paweł Kukiz zapowiada pozew w trybie wyborczym. "Czekam na zarejestrowanie list"

Paweł Kukiz pytany był w programie "Popołudniowy Gość Radia Zet", czy Instytut Demokracji Bezpośredniej, który miał działać w ramach jego fundacji, ostatecznie powstał. - No oczywiście, proszę sprawdzić na stronie lubbezposrednio.pl - skwitował lider Kukiz’15. - Mogę tu przeczytać każdy podmiot z imienia i nazwiska, każdą firmę, która pobiera pieniądze za świadczenie usług na rzecz propagowania edukacji w zakresie demokracji bezpośredniej. Ani ja, ani cała Rada, ani Prezydium, ani Zarząd Fundacji - nikt nie dostaje i nikt nie dostał, i nigdy nie dostawał od 2015 roku ani grosza z tytułu prowadzenia - czy to projektu, czy to działalności stricte charytatywnej - stwierdził gość Beaty Lubeckiej.

Paweł Kukiz zapowiada pozew w trybie wyborczym

Poinformował, że "to będzie przedmiotem sporu w trybie wyborczym z panem Zembaczyńskim". - Czekam tylko na zarejestrowanie list, bo gdybym teraz złożył pozew przeciw panu Zembaczyńskiemu w zwykłym trybie, to czekałbym na rozstrzygnięcie 15 czy 5 lat. Natomiast w trybie wyborczym te sprawy wszystkie będziemy wyjaśniać - zaznaczył.

- Już dzisiaj złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Chodzi o te pomówienia, które dotyczą wybicia szyby [w samochodzie Witolda Zembaczyńskiego – red.] itd. Do Straży Miejskiej złożyłem wniosek o zabezpieczenie monitoringu. Wymienił tam też moje nazwisko - dodał przewodniczący Kukiz’15.

Na piątkowej konferencji prasowej poseł Witold Zembaczyński (KO) domagał się od posła Pawła Kukiza, aby ten oddał 4,3 mln złotych, jakie z budżetu państwa otrzymała fundacja "Potrafisz Polsko", w której radzie zasiada Kukiz. Na stronie fundacji poinformowano, że "zadanie Instytutu Demokracji Bezpośredniej jest dofinansowane z budżetu państwa w ramach realizacji zadania publicznego, wartość dofinansowania 4284900 zł, co stanowi 100 proc. wartości zadania publicznego". Zembaczyński ocenił też, że fundacja "Potrafisz Polsko", w której radzie zasiada Kukiz, jest "widmem".

Kukiz odniósł się również do zarzutów Zembaczyńskiego, że pod adresem wskazanym na stronie internetowej "nie występuje żadna fundacja, ani też nikt nie słyszał o takim podmiocie w najbliższej okolicy". - W tym biurze, w którym powinna ta fundacja mieć swoją funkcjonalność, to osoby poinformowały nas, że wypowiedziały fundacji umowę najmu już wiele miesięcy temu - twierdzi Zembaczyński. Kukiz tłumaczył, że według przepisów fundacja nie musi mieć siedziby. - A to, co pokazywał pan Zembaczyński to magazyn, na wszystkie rzeczy niezwiązane z Instytutem Demokracji Bezpośredniej, z dotacją celową. Jest to miejsce na przechowywanie karimat, mundurów, środków higienicznych, żywności, które wozimy na Ukrainę [...] nie pobierając za nie opłat - wyjaśnił.