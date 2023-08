Samolot z Dudą nie mógł wylądować. BBN wydało komunikat

Andrzej Duda miał w czwartek 3 sierpnia złożyć wizytę w Centrum Operacji Morskich oraz 3. Flotylli Okrętów w Gdyni. Wizyta głowy państwa i zapowiadana konferencja miała dotyczyć rozpoczętych w środę ćwiczeń sił morskich Federacji Rosyjskiej oraz polskiego bezpieczeństwa na Bałtyku.

Z uwagi na fatalne warunki pogodowe samolot z prezydentem Polski zawrócił jednak do Warszawy tuż znad lotniska w Gdyni. BBN podało, że pilot wykonał kilka podejść do lądowania, jednak ostatecznie zdecydował o powrocie do stolicy.

Samolot z Dudą nie mógł wylądować w Gdyni. Komunikat BBN

"Delegacja Prezydenta Andrzeja Dudy była w drodze na miejsce. Niestety warunki pogodowe uległy wyraźnemu pogorszeniu. Nad portem lotniczym w Gdyni załoga wykonywała kilkukrotne podejście do lądowania. Decyzją pilota samolot zawrócił do Warszawy" – przekazał szef BBN Jacek Siewiera na profilu Biura Bezpieczeństwa Narodowego na Twitterze.

Podano, że ze względu na prowadzone na Morzu Bałtyckim rosyjskie ćwiczenia "prezydentowi bardzo zależy na odebraniu na miejscu raportu od dowódców na temat sytuacji bezpieczeństwa na morzu". "Dlatego kolejna wizyta odbędzie się niezwłocznie, w najbliższym możliwym czasie" – czytamy. Niedługo ma zostać również podany nowy termin wizyty prezydenta w Gdyni.

