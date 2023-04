Wizyta Zełenskiego to "sygnał" dla świata. "Być może padną słowa, które mogą być zaskoczeniem"

Wołodymyr Zełenski odwiedzi Polskę. O zaplanowanej na środę 5 kwietnia wizycie w Warszawie poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych m.in. minister-członek Rady Ministrów Michał Dworczyk.

Prezydent Ukrainy spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, ma również rozmawiać z premierem Mateuszem Morawieckim, a także spotkać się na Zamku Królewskim w Warszawie z Polakami i mieszkającymi w Polsce Ukraińcami.

- To rzeczywiście jest wizyta wyjątkowa - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową Jan Piekło, w latach 2016-19 ambasador RP w Kijowie. Według niego jest to "sygnał wysłany w świat, że prezydent Zełenski jest zdeterminowany, że Ukraina chce być członkiem Unii Europejskiej, NATO i częścią wspólnej przestrzeni politycznej".

Zdaniem dyplomaty wizyta Zełenskiego może być również "wprowadzeniem do kontrofensywy ukraińskiej na terytoriach okupowanych, a może się okazać, że ta wizyta będzie się pokrywała z początkiem tejże kontrofensywy".

Piekło zaznaczył, że data wizyty zbiega się z rocznicą strategicznych porażek Władimira Putina. - Pamiętamy rozkaz Putina, że do końca marca cały Donbas ma być w rękach rosyjskich. Tak się nie stało. To kolejna porażka po pierwszej przegranej trzydniowej wojnie błyskawicznej, która nie dała w rezultacie zajęcia Kijowa.

To jest kluczowy moment w historii wojny w Ukrainie, stąd też duże oczekiwania co do tej wizyty. [...] Być może padną słowa, które mogą być dla niektórych zaskoczeniem

Jan Piekło