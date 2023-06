Groźba rosyjskiego uderzenia jądrowego w kraje UE. Wskazano polskie miasto

Czołowy rosyjski politolog Siergiej Karaganow w swoim nowym artykule nawołuje do użycia broni jądrowej, aby “złamać wolę Zachodu”, by przestał wspierać Ukrainę. Według Karaganowa ma to “uratować ludzkość”. "Tylko jeśli w Białym Domu zasiądzie szaleniec, nienawidzący swojego kraju, Ameryka zdecyduje się uderzyć w obronie Europejczyków" - napisał.