Kilka osób spadło z rusztowania, co najmniej 4 nie żyją. Trwa akcja ratownicza

Śmiertelny wypadek na budowie Westfield Hamburg-Überseequartier w powstającej dzielnicy Hafencity w Hamburgu na północy Niemiec. Jak podaje "Bild", doszło do zawalenia się rusztowania, na którym znajdowało się co najmniej 8 osób. Służby potwierdziły śmierć 4 pracowników. Jedna osoba trafiła do szpitala. Trwa akcja ratunkowa.