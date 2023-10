Kolejny gwałt pod wieżą Eiffla. Ofiara to 23-letnia policjantka

Media informują o tragicznych wydarzeniach, do których doszło w Paryżu. Jak podaje "Le Parisien", na Polu Marsowym przed wieżą Eiffla zgwałcona została 23-letnia policjantka z Wielkiej Brytanii.

Brutalny gwałt na policjantce. Napastnik zastraszył ją nożem

Dramat kobiety zaczął się, gdy oddaliła się od przyjaciółki, by pójść do toalety. W pewnym momencie podszedł do niej 35-letni mężczyzna, który zaczął grozić jej nożem, a później zgwałcił.

Wiadomo, że sprawcy udało się uciec z miejsca zdarzenia, a gwałt został zgłoszony na policję. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Po około godzinie zatrzymali podejrzanego, pasującego do rysopisu podanego przez ofiarę.

Pole Marsowe to "strefa bezprawia"

To kolejne takie przestępstwo, do którego doszło na Polach Marsowych w ciągu ostatnich miesięcy. Przypomnijmy, że w lipcu pięciu mężczyzn zgwałciło obywatelkę Meksyku. Wcześniej głośno było o Niemce, która uniknęła gwałtu dzięki reakcji jednego z okolicznych sprzedawców. Do podobnych sytuacji dochodziło też w lutym 2023 roku i wrześniu 2022.

Paryscy policjanci przyznają, że obszar w okolicy wieży Eiffla jest miejscem, w którym grasują przestępcy seksualni. - To miejsce, w którym ludzie czasem wykorzystują nietrzeźwość kobiet do popełniania przestępstw seksualnych lub gorszych - mówił jeden z funkcjonariuszy, cytowany przez media.

Philippe Goujon, mer 15. dzielnicy Paryża powiedział, że Pole Marsowe to "strefa bezprawia". Szeroko komentowana jest też dostępność tego terenu przez 24 godziny na dobę. Nie brakuje opinii, że powinien on być zamykany na noc, jest to jednak problematyczne z uwagi na turystów, którzy często spacerują tam w godzinach nocnych.