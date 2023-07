Niespodziewany krok Grupy Wagnera. "Definiowane są nowe zadania"

Grupa Wagnera wydała w mediach społecznościowych dwa nietypowe komunikaty. Na kanale w serwisie Telegram, na którym pojawiają się ogłoszenia o rekrutacjach możemy przeczytać, że "praca regionalnych centrów rekrutacyjnych zostaje zawieszona na czas nieokreślony". "Ze względu na istnienie dużej rezerwy kadrowej, na chwilę obecną nie ma pilnej potrzeby rekrutacji" - czytamy.

Co ciekawe, ostatnia rekrutacja do Grupy Wagnera została ogłoszona 6 czerwca, czyli 3 tygodnie przed głośnym buntem Prigożyna i "marszem na Moskwę". "Rekrutacja trwa! Jest jeszcze dużo pracy" - napisano w ogłoszeniu skierowanym do mężczyzn w wieku od 22 do 60 lat. Najemnicy mogli zarobić 240 tys. rubli, czyli ponad 10 tys. złotych.

Grupa Wagnera zawiesza rekrutację

Temat zawieszenia rekrutacji do Grupy Wagnera odbił się w mediach społecznościowych szerokim echem, to z kolei doprowadziło do tego, że odniósł się do niego Jewgienij Prigożyn, szef najemników.

"Na chwilę obecną nie ustalono jeszcze terminu otwarcia centrów rekrutacyjnych. Aby uniknąć tajemnic i spekulacji informuję, że Grupa Wagnera kontynuuje swoją działalność w Afryce, a także w ośrodkach szkoleniowych na Białorusi" - informował Prigożyn, cytowany przez telegramowy profil "Grey Zone".

Wagnerowcy na wakacjach. "Definiowane są kolejne zadania"

W dalszej części komunikatu Prigożyn poinformował, że za najemnikami jest "długi okres ciężkiej pracy". "Teraz większość naszych wojowników jest na wakacjach" - dodał. Zapewnił też, że "definiowane są kolejne zadania, które będą realizowane w imię wielkości Rosji".

"Dopóki nie wystąpią u nas braki kadrowe, nie planujemy prowadzenia nowej rekrutacji. Z pewnością rozpoczniemy ją, gdy tylko ojczyzna będzie potrzebowała nowej grupy do ochrony interesów naszego kraju" - przekazał Prigożyn.

