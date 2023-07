Odnaleziono chłopca, który zaginął 8 lat temu. "Prawdziwy cud"

Rudy Farias w wieku 17-lat zniknął bez słowa. Chłopiec ostatni raz był widziany 6 marca 2015 roku, gdy wyszedł na spacer z dwoma psami w pobliżu rodzinnego domu w Houston w Teksasie. Według organizacji pomagającej w poszukiwaniach osób zaginionych psy wróciły do domu, ale po nastolatku nie został żaden ślad.

Po 8 latach do jednego ze szpitali trafił 25-letni mężczyzna, w którym matka Rudy'iego rozpoznała swojego syna. Tabloid "The New York Post", powołując się na lokalne media, poinformował, że bezdomny został znaleziony nieprzytomny przy jednym z kościołów. Świadkowie wezwali pogotowie, przez co w porę uratowano 25-latka. Miał na całym ciele rany i siniaki oraz krew we włosach.

USA. Zaginął jako nastolatek. Odnalazł się po 8 latach przy kościele

W rozmowie z lokalną telewizją KPRC jego matka potwierdziła, że syn był w „złej formie psychicznej i fizycznej". Kobieta jednocześnie jest wdzięczna za powrót syna po 8 latach rozłąki.

Media przypomniały historię zaginionego 17-latka. Według informacji z 2015 roku Rudy w chwili zaginięcia cierpiał na depresję, zespół stresu pourazowego i stany lękowe.

NBC News dodało, że wiele lat przed zaginięciem brat Rudy'iego zginął w wypadku motocyklowym. - Widział, jak jego najlepszy przyjaciel umiera na jego oczach – powiedziała w 2015 roku Brenda Paradise, prywatna detektyw zatrudniona przez rodzinę zaginionego.

Tim Miller, dyrektor organizacji poszukującej zaginionych Texas EquuSearch, powiedział wprost: - Wierzymy w cuda i to z pewnością był cud. Nie mogę nawet powiedzieć, ile razy szukaliśmy (Rudy'iego - red.) i ile wskazówek sprawdziliśmy, a teraz nagle zdarzyło się to.

Miller dodał, że po odnalezieniu mężczyzny pozostaje wiele otwartych pytań do wyjaśnienia. Służby bardzo ostrożnie informują w sprawie Rudy'iego.

