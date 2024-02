Polka zamordowana przez męża we Włoszech. "Strzelał do policji i przechodniów"

48-letnia Polka została zamordowana w Neapolu przez męża, który następnie popełnił samobójstwo - podała w czwartek Ansa. Mężczyzna zabił żonę, a potem na długo zabarykadował się w domu i strzelał z okna, także do policji przybyłej na miejsce. To kolejna w ostatnim czasie zbrodnia popełniona we Włoszech na kobiecie.