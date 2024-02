Polska lekarka została porwana w Czadzie. Jest komunikat MSZ

Porwana lekarka to wolontariuszka. Do porwania doszło w szpitalu Saint-Michel w mieście Dono Manga prowadzonym przez Caritas. Jak poinformowała agencja AFP, powołując się na lokalne władze, Polka została uprowadzona w piątek wraz ze swoim meksykańskim kolegą, którego porywacze porzucili. Na razie nikt nie przyznał się do porwania, ale miało ono miejsce w regionie, w którym często dochodzi do porwań dla okupu.

Polska lekarka porwana w Czadzie

Gubernatorka prowincji Tandjilé Ildjima Abdraman przekazała, że "dwóch mężczyzn w towarzystwie fałszywego pacjenta przybyło do szpitala rano, a cała trójka wykorzystała nieobecność żołnierzy, którzy zwykle strzegą szpitala przed piątkową modlitwą muzułmańską".

Po chwili dołączył do nich czwarty napastnik. - Byli uzbrojeni i zabrali zakładników na motocyklu. Pod presją sił bezpieczeństwa, porzucili meksykańskiego lekarza, ale udało im się zniknąć z kobietą - mówiła gubernatorka cytowany przez AFP.

- Zapewnili swoich zakładników, że nie mają zamiaru ich skrzywdzić, a jedynie chcą pieniędzy - oznajmiła, opierając się na zeznaniach meksykańskiego lekarza.

MSZ wydało komunikat

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zakomunikowało, iż trwa intensywna akcja poszukiwawcza polskiej lekarki porwanej w Czadzie. "W akcji biorą udział siły czadyjskie i francuskie. Na miejscu nadzoruje ją minister bezpieczeństwa Mahamat Charfadine Margui" - poinformowano.

Źródło: Radio ZET/AFP/MSZ