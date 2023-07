Ponad 30 tys. osób musiało uciekać. Ludzie ukryli się w szkołach i klubach sportowych

Pożarom sprzyjają silne wiatry i upały. Grecki, anglojęzyczny portal informacyjny eKathimerini podaje, że w niektórych miejscach w kraju temperatura w niedzielę sięgnie 45 stopni.

Pożar na Rodos rozprzestrzenił się w niedzielę rano w stronę tzw. strefy turystycznej, gdy zmienił się o 180 stopni kierunek wiatru. Spedytor statków pasażerskich Blue Star zaoferował części osób ewakuowanych miejsca na swych promach.

Rodos. Uciekać musiało ponad 30 tys. osób

Dimelis powiedział w greckiej telewizji Skai TV, że ludzie, którzy na Rodos musieli uciekać przed pożarem, a nie zostali ewakuowani z wyspy, zostali umieszczeni w szkołach, klubach sportowych i centrach konferencyjnych. Pożar, który dotarł do położonych na wschodnim wybrzeżu miejscowości Kiotari, Jenadi i ośrodka wczasowego Lardos, ogarnął wiele hoteli.

Wiatr, który przyczynia się do rozprzestrzeniania ognia, nasili się w niedzielę około godz. 17 - ostrzegł rzecznik strażaków Wassilis Warthakogiannis, którego cytuje agencja AFP. W sobotę do Grecji dotarły posiłki z Turcji - dwa samoloty przeznaczone do walki z pożarami i jeden śmigłowiec - podaje eKathimerini.

W Atenach rząd powołał przy resorcie spraw zagranicznych specjalny sztab kryzysowy, który będzie kierował akcją ewakuacji zagranicznych turystów. Meteorolodzy ostrzegają, że upały utrzymają się w Grecji do końca miesiąca.

RadioZET.pl/ PAP/ AFP