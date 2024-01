Rodzina dostała akt zgonu i urnę z prochami. 23-latek nagle odnalazł się żywy

Zagraniczne media opisują niezwykły zbieg okoliczności, który dotyczył 23-letniego Tylera Chasea. Mężczyzna od lat prowadził swoje życie w destrukcyjny sposób. Uzależnienie od narkotyków doprowadziło do tego, że mężczyzna żył na ulicy jako osoba bezdomna. Nie utrzymywał też kontaktów z najbliższymi, a ci zaprzestali już prób "przywrócenia go na prostą".

23-latek uznany za zmarłego nagle odnalazł się żywy

Wiedząc o tym, jaki tryb życia prowadzi 23-latek, jego najbliższa rodzina nie była specjalnie zaskoczona, gdy we wrześniu 2023 roku otrzymała akt zgonu Tylera i urnę z "jego" prochami. Prawda okazała się jednak szokująca.

Na jaw wyszło, że Tyler od kilku miesięcy przebywał na leczeniu odwykowym. O całej sytuacji dowiedział się w październiku, gdy udał się do Departamentu Usług Społecznych, skąd pobierał zasiłek żywnościowy. Tam, po podaniu swoich danych, usłyszał, że osoba o takim imieniu i nazwisku nie żyje. Urzędnicy nie kryli zaskoczenia, gdy Tyler okazał im dokument, potwierdzając tym samym swoją tożsamość.

Sprawa wymagała wyjaśnienia, co udało się urzędnikom państwowym. Okazało się, że we wrześniu na jednym z parkingów w Portland w stanie Oregon w USA znaleziono ciało mężczyzny. Był przy nim portfel z tymczasowym prawem jazdy wystawionym na nazwisko Tylera - dokument nie zawierał jednak zdjęcia. Służby założyły więc, że zmarły to właśnie 23-latek. W toku wyjaśniania sprawy wyszło na jaw, że zmarły ukradł portfel Tylera, gdy obaj przebywali w ośrodku leczenia uzależnień.

