Tragedia w domu dla seniorów. Nie żyje sześć osób, a kilkadziesiąt jest rannych

Tragiczny pożar w domu dla seniorów w Mediolanie. Rzecznik straży pożarnej powiedział, że 3 osoby trafiły do szpitala w stanie krytycznym, 15 z poważnymi, ale niezagrażającymi życiu obrażeniami, a około 50 z lekkimi obrażeniami.

Ofiary śmiertelne to pięć kobiet i mężczyzna w wieku od 69 do 87 lat. Nie wiadomo, co było przyczyną tragicznego w skutkach pożaru w stolicy Lombardii.

Ogień pojawił się w nocy z czwartku na piątek w trzypiętrowej placówce o nazwie Dom Małżonków w dzielnicy Corvetto. Jest on własnością władz Mediolanu. Przebywają tam między innymi chorzy na Alzheimera. Łącznie ewakuowano z budynku 170 osób. Na miejscu pojawiły się cztery zastępy straży pożarnej oraz 11 karetek pogotowia.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/ Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)/ Ansa/ Twitter