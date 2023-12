Władze Palestyny: Izrael zaatakował obóz dla uchodźców. Nie żyje 90 osób

To nie pierwszy przypadek ostrzału tego obozu dla uchodźców. 23 listopada media informowały, że wskutek ostrzałów szkoły ONZ zginęło tam 27 osób. 6 grudnia również w Dżabalii zginęły co najmniej 22 osoby.

Dwa zastrzegające sobie anonimowość źródła ze służb specjalnych Egiptu twierdzą, że Izrael i Hamas są otwarte na ponowne zawieszenie broni i uwolnienie zakładników, lecz nie mogą dojść do porozumienia co do szczegółów - poinformowała w niedzielę agencja Reutera.

Operacja Izraela w Strefie Gazy. Znów szansa na zwieszenie broni

Hamas nalega na jednostronne ustalenie listy zakładników do uwolnienia i domaga się, aby izraelskie oddziały wycofały się za z góry określoną linię. Izrael gotów jest się zgodzić na ustalenie listy przez Hamas, ale chce ją zobaczyć przed określeniem czasu i okresu trwania zawieszenia broni; odmawia też wycofania wojsk za określoną linię - przekazał Reuters, powołując się na anonimowe źródła.

Agencja dodała, że przedstawiciele Egiptu i Kataru, którzy negocjowali pierwsze, trwające tydzień zawieszenie broni i wymianę zakładników, mieli nalegać na przyspieszenie pomocy humanitarnej i otwarcie przejścia granicznego Kerem Szalom przed rozpoczęciem jakichkolwiek negocjacji. Gdy przejście otwarto, pomoc była opóźniana przez inspekcje. Reuters podał też, że szef izraelskiego wywiadu rozmawiał w piątek z premierem Kataru, co wzbudziło nadzieję na wstrzymanie walk.

Od 7 października, kiedy terroryści z Hamasu zaatakowali południe Izraela, zginęło ponad 1,4 tys. Izraelczyków i ponad 18 tys. Palestyńczyków. W Strefie Gazy wciąż przebywa około 200 zakładników. Podczas ostatnich działań wojennych trzech z nich zostało omyłkowo zastrzelonych przez izraelskich żołnierzy.

Źródło: Radio ZET/PAP