Złe wieści w sprawie uwięzionego na Białorusi Andrzeja Poczobuta. Skazany za "podżeganie do nienawiści" i "rehabilitację nazizmu" na osiem lat kolonii karnej działacz Związku Polaków na Białorusi został osadzony w marcu 2021 roku. Po nieuwzględnionym odwołaniu od wyroku przebywa w więzieniu o zaostrzonym rygorze w Nowopołocku.

Związek Polaków Na Białorusi przekazał niepokojące wieści ws. Poczobuta. Z więźniem politycznym reżimu Alaksandra Łukaszenki nie ma kontaktu już od dwóch tygodni. Już wcześniej Związek informował o pogarszaniu się stanu zdrowia Poczobuta w białoruskim łagrze.

Złe wieści ws. Andrzeja Poczobuta. "Sytuacja bardzo trudna"

- Andrzej siedzi w Nowopołocku. Już od dwóch tygodni nie dochodzą od niego żadne listy. Także informacji jest bardzo mało. Adwokata do Andrzeja wpuszczają tylko raz na miesiąc. Także sytuacja jest bardzo trudna. Nie dają mu nadal leków i monitorowanie, w jakim jest stanie jest coraz trudniej - mówił podczas wiecu wiceszef Związku. Podczas akcji przypomniano, że Poczobut przebywa w więzieniu od 32 miesięcy, w izolacji od lutego br.

- Zbieramy się tutaj, żeby powiedzieć o represji na Białorusi, żeby powiedzieć o problemie więźniów politycznych, których jest coraz więcej. Siedzą wszyscy, siedzą Białorusini, siedzą Polacy. Reżim nie wybiera, reżim wsadza wszystkich, którzy są niezgodni – podkreślił Zaniewski.

Niedawno zatrzymano na Białorusi polskiego księdza, proboszcza z Wołożyna Henryka Okołotowicza. - Został oskarżony o szpiegostwo i grozi mu 15 lat więzienia – dodał Zaniewski. Ksiądz jest schorowany, ma 70 lat. Obecnie przebywa w więzieniu śledczym KGB w Mińsku. Zaniewski podkreślał, że celem wiecu jest nagłośnienie tych spraw. - To jedyna szansa, żeby dużo o tym mówić, dla polskiej społeczności. Słyszą o tym, że my tutaj się zbieramy. To jest bardzo ważne. Zachęcam, żeby tu przychodzić i mówić o tym – zapraszał przedstawiciel Związku Polaków na Białorusi.

- Nie możemy milczeć, nie możemy być obojętni. Więzienia są zapełnione tymi, którzy chcieli demokratycznej Białorusi. Oni wołają do nas, byśmy nie byli obojętni. Pamiętajmy, zło rodzi się szybko, ze złem trzeba walczyć – mówiła w Białymstoku dr Barbara Olech ze Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

