Kreml reaguje na ruch polskich władz. "Białoruś wie, co robić"

Rozmieszczenie batalionu czołgów w Polsce w pobliżu granicy z Białorusią to kolejny krok w kierunku eskalacji napięcia - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Dodał też, że władze w Mińsku "wiedzą, co robić". To komentarz do decyzji o utworzeniu przez polskie władze nowej jednostki wojskowej na Podlasiu.