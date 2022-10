Wojna w Ukrainie sprawiła, że od 24 lutego polską granicę przekroczyło ponad 5 mln obywateli Ukrainy. Jak podał Polski Instytut Ekonomiczny, w rejestrze obywateli Ukrainy i członków ich rodzin, którym nadano status cudzoziemca na podstawie specustawy, zarejestrowanych było ponad milion osób. 40 proc. z nich to kobiety, które musiały znaleźć w Polsce źródło utrzymania. Wiele Ukrainek postawiło na własny biznes.

Ukrainki zakładają działalność w Polsce. Czym się zajmują?

Skala migracji wywołana wojną zmieniła proporcje na rynku pracy. Liczba zakładanych w Polsce przez obywateli Ukrainy działalności w 2022 roku stale rośnie – wynika z danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Od stycznia do września 2022 r. działalność rozpoczęło 10 207 ukraińskich firm, a skokowy wzrost liczby zakładanych działalności widoczny był po wybuchu wojny. Jeszcze przed 24 lutego Ukraińcy byli najliczniejszą grupą cudzoziemców pracującą w Polsce, jednak to mężczyźni przeważnie prowadzili w naszym kraju biznes. Po wojnie na własny biznes coraz częściej decydowały się kobiety.

W związku ze strukturą migrantów przybywających do Polski wydawałoby się, że większość firm zakładanych w Polsce powinna być prowadzona przez kobiety. Jednak udział ukraińskich firm prowadzonych przez kobiety stanowi ok. 41 proc. PIE

Wciąż zatem więcej mężczyzn niż kobiet z Ukrainy prowadzi w Polsce biznes, ale dla porównania odsetek biznesów prowadzonych przez Polki wynosi 36 proc. Do września Ukrainki założyły w Polsce ponad 4 tys. działalności.

Czym zajmują się na polskim rynku pracy kobiety z Ukrainy? Przeważająca część biznesów to usługi – niemal co trzecia firma to działalność usługowa (głównie fryzjerstwo i kosmetyka). 11 proc. działalności dotyczy informacji i komunikacji (branża IT), tyle samo stanowią sklepy i e-sklepy.

Mężczyźni z Ukrainy prowadzący w Polsce biznes najczęściej zajmują się budowlanką (prace wykończeniowe), transportem czy pracą magazynową.

Tymczasem nie brakuje ofert pracy dla osób zainteresowanych etatem. Z raportu Grant Thornton wynika, że rynek pracy nadal skutecznie broni się przed kryzysem. We wrześniu 2022 roku pracodawcy opublikowali w sieci 313 tys. nowych ogłoszeń o pracę, czyli o tylko o 3 proc. mniej niż analogicznym okresie ubiegłego roku. „Mimo szybko rosnących kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw, pracodawcy w Polsce nadal rekrutują na większą skalę niż przed pandemią, a rynek pracy jest bardzo chłonny” – wskazano w raporcie. Z danych resortu rodziny i polityki społecznej wynika ponadto, że bezrobocie w kraju maleje: we wrześniu wskaźnik wyniósł 4,8 proc. a miesiąc do miesiąca liczba bezrobotnych spadła o prawie 4 tys. osób.

