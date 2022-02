Influencerzy mogą zarobić krocie. Popularność tego fachu i obietnica ponadprzeciętnych zarobków sprawiła, że w preferowanych przez dziewczynki „zawodach” nauczyciel i lekarz ustępuje miejsca tik-tokerom i youtuberom.

Ile można zarobić i jakie „kwalifikacje” należy posiadać, by stać się atrakcyjnym w oczach reklamodawców influencerem? Tajniki tej pracy w rozmowie z PAP zdradziła Karina Hertel, współzałożycielka i dyrektor zarządzająca BrandLift.

Krocie za jeden wpis na Instagramie. Ile zarabiają gwiazdy internetu?

- Za jedną kampanię marketingową influencerzy mogą zarobić od kilku do setek tysięcy złotych. Wszystko zależy od rodzaju współpracy. Jeżeli influencer współtworzy produkt to takie kampanie idą w setki tysięcy złotych - powiedziała PAP Karina Hertel.

Ekspertka ocenia, że rynek kampanii influencerskich rośnie w siłę. - Dziś ten rynek jest coraz mocniej policzalny, można lepiej analizować kampanie, a klient już nie eksperymentuje, tylko uwzględnia ten kanał w budżecie, gdzie kiedyś to był dodatek w strategii marketingowej – stwierdziła.

Każdy może zostać influencerem, ale na większe zarobki może liczyć ten, kto nauczy się budować zasięgi. Jak dodaje przedstawicielka branży, fach ten zyskał na wartości w czasie pandemii, kiedy to reklamodawcy odeszli od tradycyjnych mediów na rzecz alternatywnej reklamy w mediach społecznościowych.

Jakie stawki są w stanie zaoferować reklamodawcy za post na Instagramie czy na Tik-Toku? Zleceniodawcy przed wyceną dokonują analizy konta influencera i jego zasięgów.

Na wycenę składają się między innymi takie czynniki jak to, czy influencer potrafi utrzymać uwagę użytkowników i wciągnąć w interakcję, jak mocno przekierowuje ruch na produkt czy usługę oraz wielkość jego konta Karina Hertel

Ekspertka dodała, żę influencerzy mogą zarobić od kilku do nawet setek tysięcy złotych za jedną współpracę. - Wszystko zależy od tego, jak bardzo rozbudowana jest współpraca, a następnie - jak często jest wykorzystywany przez markę wizerunek twórcy. Jeżeli influencer współtworzy produkt - na przykład jest to paletka cieni do makijażu sygnowana nazwiskiem znanej makijażystki - to takie współprace idą w setki tysięcy złotych" – wyjaśniła.

