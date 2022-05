300 tys. złotych w jeden rok. Oświadczenie majątkowe Jarosława Kaczyńskiego

Tylko w 2021 roku na konto Jarosława Kaczyńskiego wpłynęło ponad 300 tys. zł. Prezes Prawa i Sprawiedliwości ma kilka dochodowych źródeł przychodu, a do tego pobiera ponadprzeciętną emeryturę.

Jarosław Kaczyński sporo zaoszczędził przez ostatni rok. W oświadczeniu majątkowym za pandemiczny 2020 rok poseł wskazał, że dysponuje oszczędnościami w kwocie 142 tys. zł. Przez rok Kaczyński odłożył sobie ponad 100 tys. zł, gdyż deklarowana przez niego kwota oszczędności to 253 tys. zł. Prezes PiS postawił na czerpanie korzyści finansowych z wielu dochodowych źródeł.

Majątek Jarosława Kaczyńskiego. Ile zarabia prezes PiS?

Jarosław Kaczyński to kluczowa postać polskiej polityki. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, choć na pierwszy rzut oka jest jedynie szeregowym posłem, zadbał o swój majątek. Powiększa go m.in. wynagrodzenie z tytułu pracy w KPRM. Kaczyński jako wiceprezes Rady Ministrów kieruje Komitetem ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Działalność w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przyniosła Kaczyńskiemu 208, 4 tys. zł w 2021 roku. Miesięcznie to ponad 17 tys. zł.

Ale to nie wszystko. Prezes Prawa i Sprawiedliwości pobiera dodatkowo emeryturę w wysokości 90,2 tys. zł w skali roku i ponad 5 tys. zł diety parlamentarnej. Świadczenie wypłacane Kaczyńskiemu znacznie przekracza przeciętną emeryturę. Prezes PiS co miesiąc dostaje około 7,5 tys. zł, podczas gdy – według danych ZUS – przeciętny senior musi zadowolić się kwotą 2,5 tys. zł.

Prezes PiS działa także w fundacji im. Lecha Kaczyńskiego, ale jak zaznaczono w oświadczeniu, pełni tam funkcję honorową i nie zarabia na działalności tej organizacji. Kaczyński nie prowadzi własnego biznesu, nie ma też udziałów w spółkach. Jest za to współwłaścicielem domu o powierzchni 150 metrów kwadratowych wartego około 1,8 mln zł. Zobowiązania finansowe? 84 tys. zł pożyczki do spłaty w SKOK-u.

