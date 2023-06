Chcesz dostać 500 plus w całości? ZUS: musisz szybko złożyć wniosek

500 plus od 1 czerwca 2023 wypłacane jest w ramach nowego okresu rozliczeniowego, na który trzeba było złożyć nowy wniosek. Większość beneficjentów wywiązała się z tego obowiązku, wciąż jednak są rodzice, którzy mogą stracić wskutek spóźnienia. Na złożenie niezbędnej dokumentacji zostało mało czasu – wszystkie wypłaty otrzyma się tylko składając wniosek do 30 czerwca.

500 plus w całości. Ostatni moment na wniosek

Od 1 lutego 2023 ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 do 31 maja 2024 roku. Można je złożyć z opóźnieniem, ale przekroczenie nadchodzącej ważnej daty sprawi, że straci się pieniądze.

Oglądaj

- Jeśli przekażemy wniosek do ZUS jeszcze w czerwcu, to Zakład wypłaci świadczenie do 31 sierpnia wraz z wyrównaniem kwoty od czerwca. Z kolei, jeśli wniosek zostanie wysłany w lipcu, to urząd przekaże środki do 30 września wraz z wyrównaniem od lipca – przypomniała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Zakład zachęca rodziców i opiekunów do składania wniosków przez aplikację mZUS. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play lub Apple App Store.

Aplikacja mZUS zawiera funkcje przyspieszające wypełnienie wniosku o 500 plus. Jeśli ktoś składał już wniosek w poprzednim okresie i otrzymywał świadczenie, może utworzyć nowy wniosek na podstawie poprzedniego. Dzięki temu większość danych uzupełni się automatycznie. W razie potrzeby klient może je zmienić przed wysłaniem. W aplikacji można również sprawdzić, czy świadczenie zostało już przyznane.

- Świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Wniosek o 500+ można złożyć wyłącznie elektronicznie przez: Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, aplikację mZUS, portal Emp@tia, bankowość elektroniczną - podkreśliła profesor Uścińska.

RadioZET.pl/ZUS