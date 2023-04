Inflacja „groźniejsza” od wojny. „Wróg publiczny numer jeden”

Inflacja obniżyła w 2022 roku standard życia Polaków. Główny Urząd Statystyczny wyliczył, że siła nabywcza emerytur i rent, mimo wysokiej waloryzacji, realnie spadła o 4,7 procent. Zbiednieli także pracujący, którzy nie otrzymali odpowiednio wysokich podwyżek: wzrost cen był tak wysoki, że za 12 pensji można było kupić tyle produktów i usług, ile za 10 wypłat rok wcześniej. Nic więc dziwnego, że właśnie inflacja stała się największym problemem dla Polaków.

Inflacja najgroźniejsza dla Polaków. Koszty życia wzrosły

- Inflacja to wróg publiczny numer jeden. Ona niszczy gospodarkę i oszczędności, a to, co już „zjadła”, tego już nie odda. Zapomnieliśmy, że inflacja mierzona jest rok do roku, a przecież ceny rosły już w 2020 roku. Te 16,1 procent liczymy od już powiększonych cen. Gdybyśmy skumulowali te wzrosty, to łączna inflacja wyniosłaby dziś więcej niż 30 procent. Po wyborach w 2024 roku skumulowana inflacja może wynieść nawet 50 procent. Nasza inflacja to przypudrowany, zamrożony wskaźnik – tłumaczył dr Sławomir Dudek, szef Instytutu Finansów Publicznych, w podcaście „Biznes. Między wierszami”.

Wysoka inflacja to najczęściej wskazywany przez ankietowanych czynnik, który wpłynął na jakość ich życia. Ponad 60 procent Polaków stwierdziło, że ich sytuacja jest gorsza niż przed rokiem, ponad 80 procent ankietowanych odczuło, że ich koszty życia wyraźnie wzrosły w porównaniu do sytuacji sprzed roku.

Takie wyniki przynosi najnowsza odsłona badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH). W jego ramach respondenci co kwartał są pytani o zmianę kosztów życia w porównaniu do sytuacji sprzed 12 miesięcy.

Respondenci zapytani o czynniki, które najmocniej wpłynęły na ocenę jakości życia, w większości odpowiedzieli, że wzrost inflacji - tak uważało ponad trzy czwarte ankietowanych. Polacy wśród kluczowych dla jakości życia czynników wskazywali inflację znacznie częściej niż np. wojnę w Ukrainie, politykę i zmiany poziomu dochodów.

- Nasze badanie jasno potwierdziło, że inflacja to wróg publiczny numer jeden. Ten czynnik jeszcze długo będzie determinował nastroje gospodarstw domowych w Polsce - zauważył dr Sławomir Dudek. Dodaje, że Polacy w większości (71,1 procent) nie wierzą w to, by rząd mógł poradzić sobie z wysoką inflacją.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wskaźnik inflacji w marcu 2023 r. wyniósł 16,2 procent wobec odczytu 18,4 procent w lutym. Ale np. w przypadku kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe” inflacja utrzymuje się na poziomie 24 procent. Mimo że badanie ZPF i IRG SGH pokazuje, iż Polacy dostrzegają spowolnienie inflacji, to dr Sławomir Dudek przestrzega przez nadmiernym optymizmem.

- Pojawiające się w komentarzach słowo „dezinflacja”, odnotowywane przez niektórych jako sukces, nie oznacza przecież, że ceny będą spadać. Nawet jeżeli inflacja wyhamuje i pod koniec roku znajdzie się na poziomie około 9 procent, to nadal będzie znacząco uderzać w portfele społeczeństwa – podkreślił dr Sławomir Dudek - To może wywołać bardzo istotne, negatywne konsekwencje dla gospodarki i gospodarstw domowych.

