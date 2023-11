Omegle kończy działalność. Za decyzją stoją liczne nadużycia

Założyciel Omegle niespodziewanie zamknął serwis. Po wpisaniu adresu www.omegle.com w okno wyszukiwania użytkownicy zobaczą symboliczny wizerunek nagrobka z datami 2009-2023 oraz obszerne wyjaśnienia Leifa K-Brooksa w formie listu do „drogich nieznajomych”. Treść wiadomości ujawnia, dlaczego programista zdecydował się na zakończenie działalności strony.

Omegle – co to jest? Tak funkcjonował portal przez 14 lat

Omegle powstało w 2009 roku i błyskawicznie stało się popularnym sposobem spędzania wolnego czasu w sieci. Witryna przyciągała osoby poszukujące nowych znajomości, chcące doskonalić języki obce lub po prostu rozglądające się za ciekawą rozrywką. Serwis umożliwiał kontakt tekstowy oraz audiowizualny i pozwalał użytkownikom na szybkie przechodzenie z jednej rozmowy do drugiej (często na zasadzie natychmiastowego zrywania połączenia z ludźmi, którzy nie przypadli im do gustu). Na przestrzeni ostatnich lat platforma zmagała się jednak z coraz liczniejszymi oskarżeniami o nadużycia i niewystarczającą kontrolę.

Kontrowersje wokół Omegle - nadużycia i niewłaściwe zachowania użytkowników

Jak wiele innych miejsc umożliwiających czatowanie i rozmowy wideo w internecie, Omegle zaczęło przyciągać użytkowników spragnionych wrażeń o charakterze erotycznym. Na ekranach internautów oczekujących na połączenie z nieznajomym niejednokrotnie pojawiali się rozebrani mężczyźni lub obnażone genitalia. Portal Business Today zauważa, że Omegle od dłuższego czasu borykało się z zarzutami dotyczącymi roli, którą miało pełnić w ułatwianiu seksualnych nadużyć – w szczególności w stosunku do osób nieletnich.

Sprawa urosła do bardzo dużych rozmiarów, przyczyniając się do utworzenia w serwisie YouTube nowego nurtu filmów z pogranicza rozrywki i informacji. Twórcy łączyli się z nieznajomymi na Omegle, udając osoby poniżej 18. roku życia. Nierzadko ujawniali twarze ludzi, którzy mimo informacji o wieku wygłaszali w ich stronę uwagi o jednoznacznie seksualnym charakterze.

Omegle – zamknięcie i powody decyzji. Założyciel wyjaśnia

„Drodzy nieznajomi, odkąd w młodym wieku odkryłem internet, był on dla mnie magicznym miejscem […]. Założyłem Omegle, gdy miałem 18 lat i nadal mieszkałem z rodzicami. To miało się opierać na wszystkim, co kocham w internecie, wprowadzając jednocześnie formę społecznej spontaniczności, która moim zdaniem nie istniała nigdzie indziej. […] To była idea »poznawania nowych ludzi« sprowadzona do niemal platonicznego ideału” – pisze w liście umieszczonym w zamkniętej witrynie Leif K-Brooks.

fot. omegle.com

Założyciel Omegle podkreślił, że internauci przez lata używali witryny do poznawania obcych kultur, uzyskiwania rad od bezstronnych nieznajomych i łagodzenia poczucia samotności oraz izolacji. Jednocześnie zauważył mroczne strony przedsięwzięcia, wyjaśniając: „Nie można rzetelnie opisać Omegle bez uznania, że niektórzy ludzie go nadużywali, w tym do popełniania niewypowiedzianie ohydnych przestępstw”.

Leif K-Brooks zdradził, że nie posiada już zasobów do walki ze złym postępowaniem użytkowników, ponieważ koszty – zarówno pod kątem finansowym, jak i psychologicznym – są po prostu zbyt duże. „Szczerze mówiąc, nie chcę mieć zawału serca po trzydziestce” – uznał i zakończył oświadczenie słowami: „Z głębi serca dziękuję wszystkim, którzy korzystali z Omegle w pozytywnych celach i każdemu, kto w jakikolwiek sposób przyczynił się do sukcesu witryny. Bardzo mi przykro, że nie mogłem dalej o was walczyć”.

Źródło: Radio ZET/Omegle/Business Today