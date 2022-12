Równy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. „Kobiet dotyczy ubóstwo na emeryturze”

Wiek emerytalny ma zostać efektywnie podwyższony – wynika z kamieni milowych zapisanych w KPO. Jego obniżenie stało się powodem wielu problemów dotyczących niskich emerytur – z wyliczeń udostępnionych przez rząd wynika, że każdy rok przepracowany zamiast pobierania świadczenia podwyższy je o około 7 procent. Krótszy okres składkowy i dłuższe życie oznacza dla kobiet wyliczanie przez ZUS niższych emerytur. Problem ma częściowo rozwiązać pomysł na renty wdowie. W dłuższej perspektywie wiek emerytalny dla Polek powinien jednak zostać podwyższony i zrównany z tym dla mężczyzn – powiedziała w Radiu ZET Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarszałek Senatu.

Zrównanie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn

Obniżenie wieku emerytalnego dla kobiet do 60 lat mogło być dla nich niedźwiedzią przysługą. Krótszy okres odprowadzani składek przełożył się na niższy kapitał początkowy – a to na jego podstawie, przy uwzględnieniu oczekiwanej długości życia na emeryturze, wyliczany jest wysokość otrzymywanego co miesiąc świadczenia. Do problemu odniosła się goszcząca w Radiu ZET Gabriela Morawska-Stanecka.

- Jestem zwolenniczką równego wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn, z pewnymi wyjątkami. Tylko musi być systemowe wsparcie dla kobiet w tym okresie, kiedy to one rodzą, wychowują dzieci, mają mniejsze szanse na awans zawodowy – stwierdziła polityk koła PPS, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”.

Morawska-Stanecka dodała, że z powodu dłuższego życia kobiety częściej zostają same, co jeszcze bardziej dotyka je finansowo. Żyjąc z mężem mają dostęp do dwóch emerytur, po jego śmieci zostają z jednym, i to zazwyczaj niższym, świadczeniem.

Polityk podsumowała to krótko: kobiety „zostają przeważnie szybciej same i to kobiet bardziej dotyczy ubóstwo na emeryturze”.

Obecnie po śmierci współmałżonka można pozostać przy swoim świadczeniu emerytalnym lub skorzystać z renty rodzinnej. Daje ona prawo do zamienienia własnego świadczenia na 85 procent emerytury, jaka była pobierana po zmarłym współmałżonku. Lewica chce wprowadzić do tego systemu znaczącą zmianę: renta wdowia umożliwiłaby ponadto zachowanie prawa do 50 procent własnego świadczenia.

