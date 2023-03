Rząd: efektywna stawka PIT to 8,47 procent. „Zapomniano” o składce zdrowotnej

Podatki w 2022 roku zmieniały się w Polsce jak w kalejdoskopie. Najpierw z hukiem wprowadzono Polski Ład, który następnie szybko starano się łatać wraz z odkrywaniem coraz to nowych błędów, a następnie w połowie roku po cichu zmieniono go na system nazwany Niskie Podatki. - W 2019 roku obniżyliśmy dolną stawkę podatkową z 18 do 17 procent, a na koniec czerwca 2022 z 17 do 12 procent. W rezultacie efektywna stawka PIT w Polsce wynosi 8,47 procent – poinformował Artur Soboń. W praktyce obciążenie fiskalne jest znacznie wyższe – trzeba do niego dodać składkę zdrowotną w wysokości 9 procent. Po jej uwzględnieniu średnio oddajemy państwu 17,47 procent naszych zarobków. A do tego płacimy także VAT i inne podatki.

Rząd chwali się niskim PIT. Ale przemilcza składkę zdrowotną

Polski Ład obniżył podatki jednocześnie podwyższając podatki. Jak to możliwe? Składka zdrowotna stała się niezależną, samodzielną daniną, pobieraną niezależnie od podatku dochodowego. Wcześniej 7,75 procent podstawy jej opodatkowania wliczane było w PIT, w związku z czym prawdziwy poziom obciążenia fiskalnego zarobków wynosił 17 procent PIT plus 1,25 procent pozostałej składki zdrowotnej, a więc 18,25 procent. Po wprowadzeniu Polskiego Ładu zaczęliśmy płacić 17 procent PIT i do tego 9 procent składki zdrowotnej – a więc już 27 procent pensji. Cios złagodziło nieco wprowadzenie kwoty wyższej od podatku wynoszącej 30 000 zł. Od zarobków o takiej wartości PIT się nie płaci, odprowadza się za to 9 procent składki.

Oglądaj

Ponieważ podatek dochodowy płaci się dopiero od sum przekraczających kwotę wolną, Ministerstwo Finansów mogło poinformować, że efektywne obciążenie PIT wynosi tylko 8,47 procent. 12 procent podatku odprowadzane jest od nadwyżki nad 30 000 zł – jeśli łączne zarobki w 2022 roku wyniosłyby 60 000 zł (a więc 5000 zł brutto miesięcznie), efektywny PIT wyniósłby 6 procent: połowa zarobków z podatku byłaby zwolniona, od połowy trzeba było zapłacić 12 procent.

Artur Soboń nie podał, w jaki sposób jego resort wyliczył efektywne obciążenie PIT. - Jesteśmy tym rządem, który sprawił, że podatki w Polsce są na niższym poziomie i jednocześnie realizują politykę państwa, związaną m.in. ze wsparciem rodziny. Od 2016 roku wprowadziliśmy ok. 30 rozwiązań, które obniżyły podatki – stwierdził wiceminister finansów. Rząd bezustannie stoi na stanowisku, że składka zdrowotna podatkiem nie jest. 9 procent należy jednak płacić od każdego zarobionego złotego – także w przypadku pensji bądź emerytur, które z podatku są zwolnione. W praktyce więc obciążenie fiskalne jest znacznie większe, niż podane przez MF.

Soboń podał także dane dla CIT, czyli podatki dochodowego od przedsiębiorstw, w przypadku którego efektywna stawka podatkowa wyniosła według wyliczeń resortu 16,76 procent. Średnia ważona stawka VAT wyniosła zaś 16,95 procent. - Udało się uszczelnić system podatkowy, stworzyć solidną bazę podatkową i zrobiliśmy to, zachowując naprawdę konkurencyjne stawki podatkowe – ocenił polityk.

Wiceminister przypomniał także inne zmiany w podatkach dochodowych, które są korzystne dla podatników, a więc podwyższenie kwoty wolnej do 30 tys. zł i progu podatkowego do 120 tys. zł. Poza tym wskazał na zerowy PIT dla seniorów czy dla młodych. Zwrócił uwagę również na procedowane obecnie w Sejmie zmiany w podatkach od zysków kapitałowych. Chodzi przede wszystkim o projekt, wprowadzający możliwość kompensacji strat lub zysków z inwestowania w fundusze inwestycyjne na takich samych zasadach, jak to jest obecnie w przypadku akcji. Możliwość kompensacji obejmie także dochody z kapitałów pieniężnych, a więc np. z inwestycji na rynku walutowym.

RadioZET.pl/PAP