Usługi farmaceutyczne poza kolejnością. W tym roku skorzysta 15 grup

W naszym kraju w pewnych przypadkach obowiązują szczególne uprawnienia, jeśli chodzi o dostęp do usług medycznych. Listę osób, które nie muszą czekać w kolejce, by skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, określają przepisy art 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku. Pacjenci, którzy nie muszą oczekiwać na usługi farmaceutyczne, to:

kobiety w ciąży;

osoby do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi oraz Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;

inwalidzi wojenni i wojskowi;

żołnierze zastępczej służby wojskowej;

cywilne niewidome ofiary działań wojennych;

kombatanci;

działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;

osoby deportowane do pracy przymusowej;

uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30 proc.;

weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30 proc.;

dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 – na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o publicznej służbie krwi;

żołnierze zawodowi, o których mowa w art. 287 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny, w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych;

żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową, o których mowa w art. 325 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny, w przypadku korzystania ze świadczeń udzielanych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych;

osoby, które legitymują się zaświadczeniem, w sprawie przyznania świadczenia kompensacyjnego na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przez okres wskazany w tym zaświadczeniu, nie dłużej niż 5 lat od dnia wydania zaświadczenia.

Zgodnie z założeniami ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty, opieka farmaceutyczna stanowi świadczenie zdrowotne, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem, lekarzem oraz innymi przedstawicielami zawodów medycznych, ma czuwać nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii pacjentów. Usługi farmaceutyczne obejmują przede wszystkim możliwość możliwość wykonywania szczepień w niektórych aptekach.