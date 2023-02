Ważna zmiana w płatnościach. „Resort wysłuchał przedsiębiorców”

Ministerstwo Finansów poinformowało o przesunięciu terminu wejścia w życie e-faktur. Na nowe wyzwania przedsiębiorcy będą mieli czas do 1 lipca przyszłego roku. Ta reforma, choć ułatwi prowadzenie biznesu, wymaga dostosowania systemów księgowych firm. Eksperci doradzają, by już teraz wdrożyć e-faktury w firmach.

E-faktury jeszcze nieobowiązkowe. Zmiana terminu

Termin wejścia w życie obowiązkowych e-faktur opóźni się o ponad pół roku. Proponowane zmiany – jak wskazał resort finansów - uwzględniają postulaty organizacji przedsiębiorców, księgowych i biegłych rewidentów, sektora IT oraz resortu infrastruktury.

- Przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązkowego KSeF na 1 lipca 2024 r. to dla firm bardzo dobra informacja i zmiana de facto oczekiwana przez podatników. Resort przychylił się do głosów płynących ze strony biznesu, zwracających uwagę na zbyt krótki czas dostosowania do regulacji – mówiła Magdalena Jarek, Manager Działu Rozwoju Aplikacji SAP, KBJ.

Zdaniem ekspertki, gdyby resort trzymał się pierwotnego terminu, czyli 1 stycznia 2024 roku, to projekt ujrzałby światło dzienne w miesiącach letnich, w szczycie sezonu urlopowego.

- W takim scenariuszu istniałoby bardzo duże ryzyko, że część podmiotów nie zdążyłoby z przygotowaniami i de facto w styczniu 2024 r. nie mogłyby one zgodnie z prawem wystawiać faktur. Niosłoby to ze sobą mnóstwo komplikacji i znaków zapytania – dodała.

Zdaniem przedstawicielki biznesu to większa zmiana niż reforma związana z Jednolitym Plikiem Kontrolnym. Przedsiębiorcy będą mieli obowiązek przerzucić się w pełni na e-faktury, co wiąże się z analizą procesów księgowych i informatycznych, a także przeszkoleniem pracowników. Magdalena Jarek dodała, że taki proces może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Jedynie w przypadku faktur wystawianych konsumentom elektronizacja nie będzie konieczna.

Warto przypomnieć, że system nie jest nowy: działa od początku 2022 roku i jest (jeszcze) dobrowolny. Ekspertka radzi jednak, by nie czekać do 2024 roku z jego wdrożeniem. -Przedłużenie terminu wejścia w życie obowiązkowego KSeF daje przedsiębiorcom bezpieczny zapas czasu na dostosowanie firm do nowych obowiązków. Pod jednym wszakże warunkiem: że nie będą oni czekać z pracami do ostatniej chwili. Dlatego teraz należy zrobić wszystko, by zachęcić przedsiębiorców do tego, by już teraz rozpoczęli proces dostosowania firm do nowych regulacji. Dobrym pomysłem byłoby wprowadzenie odpowiednich zachęt przez resort finansów – podsumowała ekspertka.

