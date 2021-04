- Każdego dnia ten rząd udowadnia nam, że to nie jest rząd na trudne, pandemiczne czasy, każdego dnia udowadnia, że nie daje rady. Wczorajszy przykład to potwierdzenie mojej tezy – mówi, o zamieszaniu z zapisami na szczepienia, Gość Radia ZET Katarzyna Lubnauer.

Zdaniem wiceszefowej klubu Koalicji Obywatelskiej, wczorajsza sytuacja pokazuje, że rząd jest niepoważny. - Ludzie chcą, żeby to się jak najszybciej skończyło a rząd robi wszystko, by to trwało w nieskończoność, żebyśmy ciągle mieli problemy i poczucie, że nikt nad niczym nie panuje – uważa posłanka. Lubnauer ocenia, że III fala pandemii to III fala chaosu.

Dymisja Dworczyka? "Obawiam się, że na to miejsce przyjdzie Sasin..."

Pytana o Michała Dworczyka, Lubnauer ocenia, że pełnomocnik rządu ds. szczepień „łapie za dużo srok za ogon”. - Może by się skupił na jednej, najważniejszej rzeczy dla Polaków – na szczepieniach – proponuje Gość Radia ZET. Dymisja Dworczyka? - Obawiam się, że w momencie, w którym odejdzie pan Dworczyk, to przyjdzie na to miejsce pan Sasin i sytuacja będzie jeszcze bardziej chaotyczna – komentuje Lubnauer.

Zdaniem wiceprzewodniczącej klubu KO, pierwszą osobą, która powinna odejść jest Jarosław Kaczyński. - Ojczyzna w niebezpieczeństwie, a człowiek od bezpieczeństwa zajmuje się głównie LGBT, albo znika na długi czas i jest kompletnie bezobjawowy – mówi Katarzyna Lubnauer w rozmowie z Beatą Lubecką.

Posłanka KO uważa, że rząd PiS to błąd systemu. - Cały rząd zachowuje się jak błąd systemu – dodaje.

Katarzyna Lubnauer o tym, jak walczyłaby z pandemią: Szkolenia, testowanie w miejscach ognisk, szybkie szczepienie przewlekle chorych

Jak walczyłaby z pandemią Katarzyna Lubnauer, jeśli byłaby premierem? - Pierwsza rzecz to testowanie w miejscach ognisk koronawirusa. Jeżeli 50 proc. zakażeń to miejsca pracy, to jeśli znajdujemy kogoś, kto podejrzewa, że na terenie miejsca pracy się zakaził, to powinno się szeroko testować również osoby bezobjawowe z miejsca pracy – mówi wiceszefowa klubu KO w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Dodaje, że drugą kwestią są szkolenia. - Jak najszybciej, dla osób, które w razie czego mogą wzmocnić system – np. studenci wyższych lat studiów, żeby uczyli się pracować przy pacjentach na tlenoterapii – tłumaczy posłanka. Jej zdaniem, bardzo ważnym punktem jest też jak najszybsze zaszczepienie osób przewlekle chorych, np. z mukowiscydozą. – Również szpitale tymczasowe od początku trzeba było traktować jako pierwszą linię obrony a nie ostatni szaniec. Odciążyłyby normalną służbę zdrowia – wymienia Katarzyna Lubnauer.

Pytana o wprowadzenie zakazu przemieszczania się i godziny policyjnej, posłanka odpowiada, że opozycja od początku proponowała wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. - Nie ma podstaw prawnych, żeby bez stanów nadzwyczajnych wprowadzać zakaz przemieszczania się czy godzinę policyjną – zaznacza Gość Radia ZET.

"Musimy wygrać i zacząć naprawiać Polskę. Teraz jest masakra. Wierzę w Rafała Trzaskowskiego"

- Potrzebujemy Koalicji 276, czegoś dużo szerszego, niż nawet Koalicja Obywatelska, szerokiego porozumienia na wybory – mówi wiceszefowa klubu KO. - Musimy wygrać i zacząć naprawiać Polskę, bo to, co się dzieje w tej chwili, to jest masakra – ocenia Katarzyna Lubnauer. Posłanka uważa, że pomóc w tym może prezydent Warszawy. - Wierzę we Wspólną Polskę i Rafała Trzaskowskiego. Wspólna Polska będzie dużym podmiotem na opozycyjnej stronie, który ma szansę gromadzić wokół siebie inne podmioty – mówi w rozmowie z Beatą Lubecką.

Pytana o to, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory, Katarzyna Lubnauer ocenia, że PiS ma „jedną umiejętność - bardzo skutecznie podsyca różne lęki”. - Potrafi nawet wytworzyć lęki, które potem podsyca. A potem udaje, że je zwalcza– komentuje Gość Radia ZET.

"Przywilejem niebycia przewodniczącą jest to, że nie muszę codziennie patrzeć na konto"

Pytana przez słuchacza o długi Nowoczesnej, była szefowa partii odpowiada: - Nie zaciągaliśmy tego kredytu u pana Krzysztofa [słuchacza – red.]. - Jeśli jest podatnikiem, to zaoszczędził na .N ponad 20 mln z budżetu państwa, bo nie otrzymaliśmy subwencji. Niech żyje spokojnie – dodaje. - Moim przywilejem niebycia przewodniczącą jest to, że nie muszę codziennie patrzeć na konto – komentuje Katarzyna Lubnauer.

Lubnauer o poparciu Ikonowicza: Zrobiłabym to z bardzo zaciśniętymi zębami

.N poprze Ikonowicza jako kandydata na RPO? - Jeśli miałabym poprzeć pana Ikonowicza, to byłoby mi bardzo trudno i zrobiłabym to z bardzo zaciśniętymi zębami. Jego przekonania dot. gospodarki są dość odległe od moich – mówi Gość Radia ZET.

