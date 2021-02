Szef Komitetu Wykonawczego PiS zapowiada, że być może hotele będą otwarte już na Walentynki. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, co wicepremier i prezes PiS myśli na temat otwierania hoteli, polityk odpowiada: - Uważa, że trzeba być bardzo ostrożnym i nie dopuścić do sytuacji, jaka była w Portugalii – otworzono wszystko, co możliwe a w tej chwili Portugalia jest na skraju zapaści służby zdrowia.

Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS był również pytany o to, co koalicja rządząca zrobi teraz z prawem aborcyjnym. - Analizujemy uzasadnienie wraz z wyrokiem TK i w niedługim czasie będziemy komunikować o działaniach. Kilka tygodni. To dosyć spory dokument, trzeba to dokładnie przeanalizować – komentuje Gość Radia ZET. Jest w PiS wola, żeby złagodzić twarde prawo aborcyjne? - Wyrok nie zakazuje w Polsce aborcji. Pozostały 2 przesłanki – w tym głównie zagrożenie życia i zdrowia kobiety. W uzasadnieniu są przesłanki, że wady letalne też mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia kobiety – tłumaczy Krzysztof Sobolewski. Dopytywany o prezydencki projekt, poseł partii rządzącej zapowiada, że będzie „jednym z odniesień się, będzie też projekt prezydencki”.

- Najpierw się zapoznamy, jeśli trafi do Sejmu, ale nie mogę teraz powiedzieć, że Zjednoczona Prawica poprze taki projekt. Raczej wykluczam – odpowiada Sobolewski, pytany z kolei o obywatelski projekt liberalizujący prawo aborcyjne w Polsce. Gość Radia ZET zaznacza, że kwestia aborcji to sprawa „bardzo delikatna” i wszelkie gwałtowne ruchy jej nie służą.

Krzysztof Sobolewski o strukturach PiS w Wałbrzychu: Niektóre osoby mogą zostać przywrócone

- Po decyzji o rozwiązaniu struktur PiS w Wałbrzychu i wykluczeniu ok. 120 działaczy, część z tych osób już odwołuje się do koleżeńskiego sądu dyscyplinarnego. Jest w PiS komisja dyscyplinarna, która będzie rozpatrywać odwołania. Będziemy podejmować decyzje – zapowiada w Radiu ZET szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski. - Nie wykluczamy, że wśród tych 120 osób są osoby zasłużone dla PiS, działające zgodnie ze statutem i zasadami – dodaje. - Być może te osoby zostaną przywrócone bądź wystąpią o ponowne przyjęcie – komentuje polityk.

