- Gdyby kierownictwo placówki odmówiło przyjęcia dodatkowych szczepionek i powiedziało: nie, nie panowie. Mamy określoną datę – 4 stycznia – jeżeli ARM dysponuje dodatkowymi szczepionkami, to niech sobie sama radzi, to nie mieliby dziś kłopotów. Ponieważ zdecydowali się przyjąć rozmrożone szczepionki, to je mają. Zgodnie ze staropolskim przysłowiem: „Każdy dobry uczynek zostanie ukarany” – mówi Gość Radia ZET Leszek Miller, który zaszczepił się poza kolejnością na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Były premier tłumaczy, że od 10 lat jest pacjentem Centrum Medycznego WUM. - Jako długoletni pacjent, objęty opieką zdrowotną otrzymałem taką propozycję [zaszczepienia – red.] – dodaje. Miller podkreśla, że placówka otrzymała dodatkową pulę szczepionek 30 grudnia – 375 – które musiały być wykorzystane w ciągu 2 dni.

Pytany przez Beatę Lubecką o to, czy jednak nie powinien przeprosić za zaszczepienie się poza kolejnością, Gość Radia ZET odpowiada: - To już w moim przypadku nic nie da. - Uważam, że jeżeli ktoś ma przepraszać to ci, którzy organizują tę akcję – dodaje Leszek Miller. Dopytywany, czy żałuje swojej decyzji, były premier komentuje: - Jeżeli słyszę, że jakaś grupa chętnych pracowników białego personelu czeka, to uważam, że oczywiście bardziej powinni to być oni. Zaznacza, że z drugiej strony komisja powinna jednoznacznie to określić. - Nikt się nie wpychał, nikt nikogo nie wyrzucał z kolejki – podkreśla były premier.

Zdaniem Gościa Radia ZET „jest tu pewien paradoks”. - Awantura nie jest o to, że nie zaszczepiono 250 tys. ludzi, dla których są szczepionki tylko awantura jest o to, że zaszczepiono dodatkowo 18 osób – mówi Miller. Dodaje, że „awantura powinna być o to, dlaczego 250 tys. polskich obywateli nie zostało do tej pory zaszczepionych”. - Co rząd robił w ciągu ostatnich tygodni, obudził się?! Szczepionki zaskoczyły tak, jak wybory?! Rząd robi akcję szczepień tak, jak zrobił wybory?! – pyta Leszek Miller.

