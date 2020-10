- Taką samą tragedią jest to, czy z powodu pandemii umiera nauczyciel, lekarz, urzędnik, farmaceuta, taką samą tragedią dla najbliższych jest to, czy ta osoba umiera w wyniku pandemii czy na drodze – wyjaśnia szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, czy nie uważa, że powinien przeprosić za te słowa, Gość Radia ZET odpowiada, że zawsze jest gotów przeprosić, ale dodaje: - Nie jestem w stanie pogodzić się z tym, żeby zarzucać mi brak szacunku do czyjejkolwiek pracy.

"Nie trzeba szukać wyimaginowanych problemów"

Minister tłumaczy, że nie tylko jest synem i wnukiem nauczycieli, ale również jego żona jest nauczycielką. - Stwierdzenie, że chciałem kogoś obrazić czy zlekceważyć tymi słowami, jest wyjątkowo absurdalne – mówi Łukasz Schreiber. Dodaje, że wie, jak wygląda sytuacja w szkołach. - Jesteśmy w takim czasie, w którym nie trzeba szukać wyimaginowanych problemów i oskarżać kogoś o jak najgorszą wolę i o to, że rzekomo chce się kogoś obrażać – podkreśla minister.

Łukasz Schreiber o szpitalach polowych: Taka opcja jest brana pod uwagę. Część uczniów w domach? Rozmawiamy o tym

- Rozmawiamy na ten temat. Na bieżąco analizujemy sytuację. Dziś decyzje – zapowiada Gość Radia ZET Łukasz Schreiber, pytany o to, czy część uczniów zostanie w domach. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów dodaje, że dziś o 11:30 zbiera się sztab kryzysowy, po którym zapadną decyzje. - Na tę chwilę w 4 krajach UE zdecydowano się na taki ruch. W żadnym nie ograniczono tego w całości – komentuje polityk PiS. Minister zaznacza, że to „bardzo poważna decyzja, która niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje” dlatego nie powinna być podejmowana „pod wpływem nacisków kogokolwiek”.

Pytany przez Beatę Lubecką o to, czy powstaną szpitale polowe, jeśli zabraknie miejsc w szpitalach, Łukasz Schreiber odpowiada, że każda opcja jest brana pod uwagę, również taka. – Ale dziś ponad połowa miejsc koronawirusowych w szpitalach jest wolna i ponad połowa respiratorów jest wolna – dodaje Gość Radia ZET.

Nie będzie zakazu sprzedaży alkoholu po 19:00. Łukasz Schreiber: Nawet minister zdrowia był tą informacją zaskoczony

- Fake news. To jest jakiś pomysł zupełnie mi nieznany – mówi Gość Radia ZET Łukasz Schreiber, pytany w internetowej części programu o to, czy rząd, w związku z pandemią, wprowadzi zakaz sprzedaży alkoholu po godz. 19:00. - Nawet pytałem ministra zdrowia czy to się w ogóle gdzieś pojawiało. Też był tym zaskoczony – dodaje szef Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Zakaz wesel? "Bierzemy pod uwagę"

Zakaz wesel na terenie całego kraju? - To postulat, który wydaje mi się rozsądny – komentuje minister. Podkreśla, że rząd bierze takie rozwiązanie pod uwagę.

Dopytywany o zadania wicepremiera Kaczyńskiego, Łukasz Schreiber odpowiada, że jest to „koordynacja działań w zakresie bezpieczeństwa kraju”. Jego zdaniem obecność prezesa PiS w rządzie nie peszy premiera. - Obecność pana premiera Kaczyńskiego jest wzmocnieniem dla rządu, jego wiedza, doświadczenie i myślenie strategiczne – mówi polityk PiS.

"Premier na kwarantannie, ale pracuje"

Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów zapewnia, że pod fizyczną nieobecność premiera, rząd działa po staremu. - Jest na kwarantannie, ale pracuje, prowadził posiedzenie Rady Ministrów, prowadził posiedzenia rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – wymienia Gość Radia ZET.

Schreiber: W przypadku drobiu to nie wpływa zasadniczo na cierpienie

„Piątka dla zwierząt” i 7 senatorów, którzy zagłosowali za odrzuceniem? - Każdy zdecydował się na to, aby należeć do tego klubu i startować z tych list. Rozumiem, że mają inne zdanie, zdecydowali się złamać dyscyplinę… - odpowiada Gość Radia ZET. Dopytywany o to, dlaczego ubój rytualny drobiu ma być dozwolony a ubój bydła nie, minister odpowiada, że „chodzi o zmniejszenie cierpienia zwierząt”. - W przypadku drobiu to nie wpływa zasadniczo w ogóle na to cierpienie – dodaje.

"Nie ma planów oszczędzania na służbie zdrowia"

Plan finansowy NFZ na 2021 zakłada 365 mln mniej na programy lekowa i 102 mln mniej na chemioterapię? - To jest pewna manipulacja. Ktoś porównuje dane z 2 różnych miejsc. Z wykonania budżetu w roku 2020 i z planu budżetu na 2021. Jeżeli wzięlibyśmy plany budżetowe na rok 20 i 21, to zobaczylibyśmy, że następuje wzrost – tłumaczy szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. - Mamy ponad 120 mld przeznaczonych na służbę zdrowia i to jest rekordowy wynik. Nie ma planów oszczędzania na służbie zdrowia. Plan dochodzenia do 6 proc. PKB na służbę zdrowia jest konsekwentnie realizowany – dodaje.

RADIOZET/MA