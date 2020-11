- To prywatne poglądy pana Grzegorza Schetyny. To nie jest stanowisko PO – mówi Gość Radia ZET Marcin Kierwiński, pytany o byłego szefa partii, który stwierdził na antenie Polsatu, że nie chce aborcji na życzenie i że w tej sprawie należy zastanowić się nad referendum.

- Powiedział dość kategorycznie własne zdanie, tak, jakby to było zdanie Koalicji Obywatelskiej. Chyba poszedł o krok za daleko – dodaje wiceszef klubu KO. Kierwiński wolałby, żeby ta dyskusja odbywała się w ramach Koalicji Obywatelskiej. - Nie wiem, skąd takie twarde sformułowania pana Schetyny, bo to nie on dziś będzie podejmował decyzję za całą KO – zaznacza Gość Radia ZET.

Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, jakie jest jego zdanie ws. aborcji, Marcin Kierwiński odpowiada: - Jestem zwolennikiem większej liberalizacji tego, co było do tej pory, ale dopuszczam, że mogą być osoby o innej wrażliwości. - Ustawa aborcyjna powinna być zliberalizowana i myślę, że znakomita większość kolegów też myśli w ten sposób. Ale doceniamy różne poglądy w tej sprawie – dodaje poseł, pytany o stanowisko Koalicji Obywatelskiej w tej sprawie. Zdaniem Kierwińskiego, nie ma czegoś takiego, jak „kompromis aborcyjny” w tej chwili, ponieważ został on „skasowany decyzją Jarosława Kaczyńskiego” i należy wypracować nową umowę, ale nie w obecnym parlamencie. - Warunkiem powrotu do poważnej rozmowy jest zmiana większości parlamentarnej. Potrzebne jest wysłuchanie głosu kobiet – tych protestujących i tych, które się tymi sprawami zajmują – podkreśla Gość Radia ZET.

Pytany o to, czy w nowej deklaracji ideowej, którą Platforma zamierza zaprezentować w styczniu, znajdzie się również kwestia aborcji, sekretarz generalny PO odpowiada, że „te tematy także są omawiane i są poddawane dyskusji”. - To jeden z bardzo poważnych tematów, o których będziemy rozmawiać i przedstawiać stanowisko – dodaje Marcin Kierwiński.

"Ciężko mieć w klubie osoby, które głosują inaczej niż reszta"

Rozstanie PSL z Kukiz’15? - Od kilku dni było wiadomo, że rozwód nastąpi. Była separacja, chłodne relacje, nastąpił rozwód. I chyba dobrze, bo ciężko mieć w klubie osoby, które głosują inaczej niż reszta klubu – komentuje gość Beaty Lubeckiej. - Jeżeli to doprowadzi do tego, że klub PSL, Koalicji Polskiej będzie jednorodny, to była to dobra decyzja – ocenia.

- Z naszych kontroli wynika obraz skrajnego bałaganu, załatwiania fundamentalnych kwestii na gębę, bez jakichkolwiek papierów i gigantyczne marnotrawstwo środków publicznych – mówi poseł PO Marcin Kierwiński, pytany w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym. - Jeżeli w szpitalu zbudowanym za ciężkie pieniądze leży ok. 30 pacjentów a może leżeć 500, to marnujemy pieniądze. Koszty zarządu szpitala to 600 tys. złotych miesięcznie – dodaje polityk. Zdaniem Kierwińskiego płacimy za puste łóżka, podczas gdy w innych szpitalach brakuje miejsc. - To skandal, niegospodarność i głupota – ocenia gość Beaty Lubeckiej. - Wczoraj dyrektor szpitala Bródnowskiego mówił, że nie mieli gdzie położyć pacjenta, dzwonili na Narodowy i się nie dodzwonili. Musieli przewieźć pacjenta do szpitala Międzyleskiego, który pęka w szwach – opisuje Marcin Kierwiński. Gość Radia ZET podkreśla również, że „nie ma umowy między KPRM a spółką, żeby ten szpital funkcjonował”. – To model znany z wyborów Sasina – premier poleca coś spółce, nie daje pieniędzy, spółka wykonuje za własne a potem okazuje się, że nie ma na to żadnych dokumentów – mówi sekretarz generalny PO.

Pytany przez Beatę Lubecką o to, kiedy posłowie Platformy przedstawią kompleksowe wyniki kontroli, Marcin Kierwiński zapowiada: - Jak dostaniemy wszystkie dokumenty. - Będziemy jeszcze w kilku instytucjach i przedstawimy całościowe wyniki – dodaje Gość Radia ZET.

- Relacje państwo-Kościół muszą być zmienione. System finansowania Kościoła musi ulec zmianie – mówi Marcin Kierwiński w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Zdaniem polityka PO, najzdrowszym systemem będzie odprowadzanie dobrowolnej składki. - Ja byłem zwolennikiem i żałuję, że tak się nie stało, odpisu podatkowego na funkcjonowanie Kościoła – podkreśla gość Beaty Lubeckiej.

"Antykoncepcja powinna być darmowa"

Pytany przez słuchacza o postulat Strajku Kobiet, dotyczący darmowej antykoncepcji, Marcin Kierwiński odpowiada, że antykoncepcja powinna być darmowa. - Cały system opieki dla kobiet – od antykoncepcji po darmowe leki dla kobiet w ciąży, po bardziej rozbudowany system badań prenatalnych to wyzwanie, które stoi przed nami. To konieczne w XXI w. – ocenia polityk.

RADIOZET/MA