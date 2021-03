Minister tłumaczy, że jest to podyktowane m.in. liczbą szczepionek, które dotrą do Polski, a od II kwartału będzie ich dużo więcej. - Jeśli w I kwartale dotarło nieco ponad 6 mln, o tyle tylko w kwietniu do Polski trafi 7 mln szczepionek – wyjaśnia Dworczyk i dodaje, że to kilkukrotne przyspieszenie.

Dopytywany przez Beatę Lubecką o szczepienia w miejscu pracy, Gość Radia ZET odpowiada, że jest to jeden z „bardzo poważnie rozważanych pomysłów”. Szczepienia w remizach i szkołach? - Chcemy, żeby mogły się odbywać wszędzie, gdzie tylko jest to bezpieczne z punktu widzenia pacjenta – komentuje Michał Dworczyk i zapowiada, że rządzący chcą „w znaczący sposób” zwiększyć liczbę osób, które będą mogły prowadzić kwalifikacje do szczepienia, jak i tych, którzy będą szczepienia wykonywać.

Czy po 9.04 restrykcje będą przedłużone? Szef Kancelarii Premiera odpowiada: - Gdyby okazało się, że mamy do czynienia z załamaniem sytuacji, jest nagły wzrost zakażeń, to trzeba będzie wyciągać wnioski. Zaznacza, że mówienie o tym, co będzie za 2 tygodnie, wyłącznie wywołuje emocje, ale nic nie wnosi do życia.

Pytany o 11. rocznicę katastrofy smoleńskiej i obchody 10.04, Michał Dworczyk komentuje, że „na pewno będą miały miejsce obchody, jak co roku”. - Natomiast w tym roku będą ograniczone przepisami sanitarnymi – dodaje.

więcej wkrótce...

RADIOZET/MA