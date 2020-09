- Nie odebrałem jeszcze dymisji – zaznacza wiceprezes Solidarnej Polski. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, czy zostanie nowym ministrem bez teki w KPRM, odpowiadającym za obronę praw obywatelskich i tożsamości europejskiej, Woś odpowiada, że „w ostatnim czasie mamy sporo naruszeń praw obywatelskich a niestety RPO nie angażuje się po właściwej stronie sporu”. Minister podkreśla, że taka osoba w Kancelarii Premiera „ma zająć się otoczeniem prawnym, związanym z ochroną praw obywatelskich”. - Widzimy skalę rozprzestrzeniania się działań różnych aktywistów, ataków na wartości chrześcijańskiej, na to, co bliskie wielu członkom Solidarnej Polski – ocenia Gość Radia ZET. Michał Woś zaznacza: - Przed „trzydziestką” już 3 razy składałem ślubowanie przed prezydentem jako minister konstytucyjny i wcale nie mam prywatnych ambicji. Wiceszef Solidarnej Polski podkreśla jednocześnie, że „nie ma decyzji zarządu SP, który z członków będzie zaproszony do zdecydowania się, żeby objąć tę funkcję”.

Mateusz Morawiecki? "Daje sobie radę"

Michał Woś ocenia, że wejście do rządu Jarosława Kaczyńskiego to jest „bardzo dobra wiadomość”. - To coś, do czego Solidarna Polska zachęcała – zaznacza. Jego zdaniem prezes PiS był „świetnym” premierem i będzie „świetnie” realizował swoją misję jako wicepremier. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, czy Mateusz Morawiecki „też jest taki świetny”, Gość Radia ZET odpowiada: - Jest osobą wskazaną przez PiS do pełnienia tej roli. - Biorąc pod uwagę jego doświadczenia z banków, instytucji finansowych w czasach kryzysu, pandemii… w tym zakresie daje sobie radę – komentuje polityk Solidarnej Polski. - Pan prezes Kaczyński świetnie wypełniał swoją rolę, pan premier Morawiecki jest bardzo sprawnym politykiem, sprawnym menadżerem, jest bardzo sprawnym Prezesem Rady Ministrów – uważa Michał Woś.

- Nikt nie ukrywa, Solidarna Polska i Porozumienie i wielu polityków PiS także wskazuje, że najlepszym premierem byłby pan prezes Jarosław Kaczyński - mówi Woś.

Michał Woś o promocji LGBT na uczelniach: Zakazać, zwłaszcza finansowania. Gender studies? Antynaukowy bełkot, aberracja

- To jeden z postulatów Solidarnej Polski. Zakazać, zwłaszcza finasowania. Nie powinniśmy finansować gender studies. To antynaukowy bełkot mówiący o mnogości płci – mówi Michał Woś, pytany w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o „zakaz promocji ideologii LGBT na uczelniach”. – Mamy 2 płcie. Jakakolwiek promocja na uczelni i realizacja toku studiów przecząca temu wydaje się aberracją i dlaczego państwo ma to finansować? – dodaje wiceszef Solidarnej Polski. Minister zaznacza, że projekt jest na etapie „bardzo dobrze przemyślanego postulatu programowego”. - Regulacje prawne w tym zakresie nie są wyjątkowo skomplikowane więc taki projekt da się bardzo szybko napisać – zapowiada Woś. Dopytywany o transpłciowych, niebinarnych studentów UJ, którzy będą decydować o tym, jak mają się do nich zwracać wykładowcy, Gość Radia ZET odpowiada, że to „szerokie, trochę oderwane od rzeczywistości regulacje”. - Indywidualny przypadek bez problemu można rozważyć . Każdą sprawę można indywidualnie ogarnąć. Ale wprowadzanie powszechnego obowiązku jest czymś dziwacznym – uważa polityk.

Minister środowiska o kolejnej awarii w „Czajce”: Mamy do czynienia ze spartaczonym nadzorem nad inwestycją

- Uważamy, że rządy w Warszawie prowadzone są nieudolnie, jeśli w ciągu roku wydarzyły się 2 tego typu katastrofy. Mamy do czynienia ze spartaczonym nadzorem nad inwestycją – mówi Gość Radia ZET Michał Woś, pytany w internetowej części programu o kolejną awarię w „Czajce”. Zdaniem ministra środowiska, miasto powinno teraz jak najszybciej wybudować nową rurę. - Rafał Trzaskowski siał niepokój, że rząd będzie mu rzucał kłody pod nogi, a chociażby wydanie pozwolenia na budowę zastępczego kolektora trwało trochę ponad godzinę od złożenia wniosku – tłumaczy polityk.

"Wojna wypowiedziana śmieciarzom przynosi efekty"

Śmieci w lesie? - Już jest coraz mniej, szczęśliwie. Mamy sygnały, że nasza wojna wypowiedziana leśnym śmieciarzom przynosi pewne efekty – komentuje minister środowiska. - Wprowadziliśmy 3 zasady: śmiecisz-płacisz, śmiecisz-sprzątasz i te zasady są w ramach legislacji już przyjmowane przez Radę Ministrów i lada chwila trafią do Sejmu. Trzecia zasada – wzrost liczby fotopułapek – już się realizuje – dodaje. Dopytywany o kary za śmiecenie w lesie, minister odpowiada, że jest to od 500 złotych do 5 tys. plus obowiązek naprawienia szkody. - Jeżeli są to chemikalia na kilkaset tysięcy to ten, kto je wyrzucił, zapłaci. Plus posprzątanie po sobie. Plus obowiązek sprzątania po innych. Takie osoby będą fizycznie sprzątać przez miesiąc – tłumaczy Woś.

